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中央社

澳媒專訪 吳釗燮籲澳洲協力防範中國擴張

中央社2018/06/18 17:50
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者周永捷雅加達18日專電）澳洲報章「澳洲人報」今天刊登外交部長吳釗燮專訪報導指出，中國在南海部署軍力後，可能針對太平洋島國採取相同手法，擴張影響力，他呼籲澳洲及各國應協力防範。

「澳洲人報」（The Australian）以「台灣籲合力對抗中國恫嚇」為題，刊登專訪吳釗燮的報導。

吳釗燮呼籲亞太民主國家尋求區域戰略再平衡，以因應中國勢力擴張，並敦促澳洲在南海爭議地區持續執行自由航行演練。

吳釗燮在專訪中指出，過去5年區域戰略勢力明顯向北京轉移，意味區域中沒有國家有可能制衡中國擴張的野心。因此，包括澳洲在內等理念相近國家，有必要共同努力抑制北京的區域野心。

他表示：「不僅在這個區域，北京長期迅速擴張全球勢力及實力，這是必須面對的戰略新情勢。如今中國經濟實力對區內許多國家而言，已是難以招架。」

報導指出，台灣在1949年國民黨政府遷台後與中國長期關係緊張，中共視台灣為叛離省份，統一台灣是中國不可動搖的目標。然而，台灣人民對統一可說毫無興趣。

「澳洲人報」指出，中國長期對台灣邦交國施壓，目前台灣剩18個友邦。

此外，今年4月，中國民航單位致函36家航空業者，要求航空公司網站把台灣列為中國一省，包括澳航在內許多公司，因擔心遭經濟報復而屈從。

吳釗燮認為，中國的恫嚇是虛張聲勢，國際企業遭到威脅，仍有賴各國政府扮演堅定後盾，例如美國。

吳釗燮指出，澳洲影響力雖不及美國，但澳洲若與美國、加拿大及歐洲國家攜手，力量必然令人生畏。

他指出，中國在南海逐步建軍的手法也有可能用在其他地區，包括南太地區。

中國在南海填土造島時外界未予批評，建構設施時各國保持沉默，部署軍事設施後，外界才開始批評卻無力阻擋，等到中國部署雷達、飛彈和軍機，外界才領悟為時已晚。

吳釗燮表示，美國、日本、紐西蘭、台灣與澳洲，應合力防範中國在太平洋區域建軍。

至於澳洲是否應於中國宣稱為領海的南海地區執行自由航行任務，吳釗燮表示台灣敦促澳洲持續行動，澳洲雖承受中國多方壓力，仍應設法低調進行。（編輯：廖漢原）1070618

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