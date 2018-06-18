南韓可能於年底世界人權日廢除死刑

（中央社記者姜遠珍首爾18日專電）南韓國家人權委員會（人權委）政策教育局長沈相敦今天在記者會上表示，人權委正努力推進廢除死刑，希望能讓總統文在寅於12月10日世界人權日正式宣布。

南韓聯合新聞通訊社中文版報導，沈相敦表示，人權委於去年底向文在寅提出特別報告，核心主題之一是廢除死刑，文在寅當時積極回應。目前，人權委正與主管的法務部磋商。

韓聯社英文版則報導，沈相敦說，人權委正努力推進，希望能讓「文在寅總統在（聯合國）世界人權宣言70週年紀念日前後宣布暫停（moratorium）實施死刑」。