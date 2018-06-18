南韓可能於年底世界人權日廢除死刑

（中央社記者姜遠珍首爾18日專電）南韓國家人權委員會（人權委）政策教育局長沈相敦今天在記者會上表示，人權委正努力推進廢除死刑，希望能讓總統文在寅於12月10日世界人權日正式宣布。
南韓聯合新聞通訊社中文版報導，沈相敦表示，人權委於去年底向文在寅提出特別報告，核心主題之一是廢除死刑，文在寅當時積極回應。目前，人權委正與主管的法務部磋商。
韓聯社英文版則報導，沈相敦說，人權委正努力推進，希望能讓「文在寅總統在（聯合國）世界人權宣言70週年紀念日前後宣布暫停（moratorium）實施死刑」。
英文報導說，暫停死刑是朝向廢除死刑的重要一步。
中文報導說，南韓自1997年12月至今，20年間不曾執行死刑，但政府尚未正式對外宣布廢除死刑。目前，在南韓被判處死刑的死囚共有61人（包含軍人），國際社會不斷要求南韓政府廢除死刑。
為凝聚社會有關廢除死刑的共識，國家人權委員會計劃9月舉行有關廢除死刑的討論會，10月就廢除死刑與替代刑罰進行問卷調查，並在10月10日「世界反對死刑日」發表聲明，並與民間團體、宗教界人士積極合作。
中文報導說，沈相敦表示，人權委還考慮加入「旨在廢除死刑的『公民權利和政治權利國際公約』第二任擇議定書」，加入即等同於正式廢除死刑。
南韓國家人權委員會於2001年11月成立，委員11人，任一性別不得超過6成，任期3年，其中4名是專任委員（含委員會主席）。（編輯：郭中翰）1070618