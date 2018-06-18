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中央社

俄駐瀋陽大使：討論開放中國72小時免簽

中央社2018/06/18 18:03
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社台北18日電）俄羅斯駐中國瀋陽總領事白德福表示，俄羅斯與中國正在協商，討論實施中國公民在俄羅斯大城市72小時免簽證過境停留問題。

俄羅斯衛星通訊社18日報導，第29屆哈爾濱國企洽談會於6月15日至19日在哈爾濱舉行。白德福稱，與中國外交部會定期討論簽證制度問題，中方也定期提出進一步放寬中國公民簽證制度的問題。

他說，雙方曾討論在俄羅斯大城市實施72小時免簽證過境停留，目前這項建議正由兩國外交部協商中，這對於俄羅斯來說是新舉措，成功與否不全然取決於俄外交部。

白德福說，俄方已採取許多措施來為中國公民簡化簽證制度，日前俄羅斯已開放海參崴電子簽證。

白德福表示，俄駐中國各領事館一年內向中國公民簽發約35至40萬份簽證，而瀋陽總領館一年內為12至13萬份。近年來，所簽發簽證的數量並未增加，但與此同時，依靠免簽證旅遊機制的赴俄中國旅客正在增加。

這屆世足賽中國隊雖然缺席，但中國人在俄羅斯世界盃展現的熱情依然高漲。攜程「2018世界杯俄羅斯旅遊消費報告」顯示，中國遊客赴俄羅斯旅遊人均花費可能超過人民幣3萬元（約新台幣14萬元），將給俄羅斯帶來逾人民幣30億元收入。（編輯：翟思嘉/陳家倫）1070618

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