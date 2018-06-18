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法國高中會考哲學題 探問人能否對藝術無感

中央社2018/06/18 18:14
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者曾依璇巴黎18日專電）法國高中會考今天展開，首日照例考哲學，今年題目包括「是否必須要遭受不公，才能瞭解何謂公正」、「我們可否對藝術無動於衷」等。

文組（L）考題為「文化能否讓我們更具人性」、「我們可否放棄真理」，或根據一篇哲學家叔本華（Arthur Schopenhauer）的「作為意志和表象的世界」文章段落申論。

經濟社會組（ES）考題為「所有真理都是最終確定的嗎」、「我們可否對藝術無動於衷」，或根據一篇社會學家涂爾幹（Emile Durkheim）的「宗教生活的基本形式」文章段落申論。

科學組（S）考題包括「欲望是我們缺點的表徵嗎」、「是否必須要遭受不公，才能瞭解何謂公正」，或根據一篇哲學家彌爾（John Stuart Mill）的「邏輯系統」文章段落申論。

技術組（Technologiques）考題有「經驗會騙人嗎」、「我們可否控制技術發展」，或根據一篇哲學家孟德斯鳩（Montesquieu）的「法意」文章段落申論。

今年有75萬3000名考生參加考試。在哲學考試中，考生須在4小時內，選擇一道題目作答。

哲學從19世紀初的法蘭西第一帝國時期，就是中學必修學科，現在仍是中學教育相當重要的一環，文組學生在高中最後一年，每週上8小時哲學課，經濟社會組每週上4小時，科學組學生每週上3小時。

法國高中會考制度（baccalaureat）是皇帝拿破崙一世（Napoleon I）於1808年創始，延續至今。

法國政府正進行教育改革，會考制度和授課內容也會有變革，有上百名教師擔心哲學教育與其他人文學科合併，今年5月發表公開信給教育部，希望確保哲學教育的時數和品質。（編輯：郭中翰）1070618

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