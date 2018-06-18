中國1至5月貿易額創新高　但順差大減3成

中新社報導，中國商務部還表示，由於全球多邊貿易體制面臨嚴峻挑戰，貿易保護主義升溫，貿易摩擦加劇，中國外貿發展面臨的「不確定、不穩定」因素仍然較多。

不過，由於進口增幅高於出口增幅，中國1至5月貿易順差為人民幣6498.1億元，較去年同期大減31%。若以美元計價，同期貿易順差則為996.7億美元，也較去年同期下滑26%。

但中國商務部仍形容，上述數據顯示中國外貿發展的「穩中向好勢頭（態勢）進一步鞏固」。進出口金額「實現較快增長」。

這項統計特別提到，1至5月中國對「一帶一路」沿線國家進出口總額為人民幣3.21兆元，年增11.1%，較上述8.8%的平均值高出2.3個百分點。至於占整體比重則提高到27.6%，高於去年同期的27%。

此外，中國中西部地區的出口表現不俗，1至5月出口總額為1.02兆元，年增率高達16.1%，高出前述5.5%的平均值甚多。至於占整體比重也因此提高到16.6%，高於去年同期的15.1%。（編輯：邱國強/陳家倫）1070618