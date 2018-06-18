華郵員工爭福利 川普順勢鼓動他們罷工

（中央社華盛頓17日綜合外電報導）「華盛頓郵報」員工簽署公開信向老闆要求公平薪資和福利，美國總統川普得知後今天鼓勵華郵員工發動罷工，還酸說，這麼一來「可長時間擺脫假新聞」。

川普推文說：「華盛頓郵報（Washington Post）員工因貝佐斯（Jeff Bezos）付的薪水不夠，要發起罷工。我認為，真正長期的罷工是個很棒的主意。」貝佐斯是華郵老闆，也是亞馬遜公司（Amazon）執行長。

川普寫說：「員工可有更多薪水，我們則可長時間擺脫假新聞。」

根據「國會山莊報」（The Hill），川普發這則推文前不久，華郵才報導，前川普競選團隊顧問史東（Roger Stone）在2016年大選期間會見一名俄國人，對方表示可以提供民主黨總統候選人希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）的黑資料，要求200萬美元的代價。