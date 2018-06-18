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貢寮海洋音樂祭會前賽落幕　6月20日公布入圍名單

記者蔡琇惠／新北報導2018/06/18 19:03
▲貢寮海洋音樂祭今天舉辦最終場會前賽，包括「椅子樂團The Chairs」等9組樂團飆歌較勁，爭取「海洋獨立音樂大賞」入場券。（圖／新北市觀光旅遊局提供）
▲貢寮海洋音樂祭今天舉辦最終場會前賽，包括「椅子樂團The Chairs」等9組樂團飆歌較勁，爭取「海洋獨立音樂大賞」入場券。（圖／新北市觀光旅遊局提供）

新北市貢寮國際海洋音樂祭「海洋獨立音樂大賞」今(18)日在淡水捷運站後廣場舉辦最終場會前賽，參賽樂團包括曾入圍第七屆金音創作獎的「椅子樂團The Chairs」等9組樂團飆歌較勁，入圍決賽名單將於6月20日 公布，7月28日在福隆海水浴場爭奪「海洋獨立音樂大賞」。

曾入圍第七屆金音創作獎「最佳新人（團）獎」、「 最佳民謠專輯獎」以及「最佳民謠單曲獎」， 相當多實力堅強的樂團現身海祭會前賽爭奪7月28日(六)在福隆 海水浴場的「海洋獨立音樂大賞」入場券。

今日會前賽參賽樂團包含：V iolet Lens紺、拾音PickUp、美秀集團、Ripple、消波塊樂團、Original Brewing原味醞釀、指南星、椅子樂團The Chairs、MAFANA等實力堅強的樂團，適逢端午連假最後一日，吸引許多民眾為參賽樂手加油，現場充滿濃濃的台灣原創音樂味。

海祭評審團主席、同時也是董事長樂團主唱吉董表示，今年參賽樂團的年齡範圍分布很廣，海洋獨立音樂大賞已逐漸成為一個全民運動。他直言，國內做原創音樂的路是相當辛苦，經由海祭選出的優秀樂團，需要更多的灌溉與帶領，而今年海祭正是因為看見這部份，首度提供大賞得主發行數位單曲的機會，賦予這些新興樂團更多資源。

觀光旅遊局表示，海祭最終戰會前賽已圓滿落幕，評審們也將從30組優秀樂團中選出入圍樂團進入「海洋獨立音樂大賞」決賽，登上國內獨立音樂最高殿堂的海祭舞台一圓音樂夢，並爭取獲得金牌製作人量身打造發行數位單曲的機會。

入圍決賽名單將於6月20日 公告於官方網站，邀請熱愛海洋、沙灘及原創音樂的民眾，7月 27日至29日到貢寮福隆海水浴場一起玩「海祭 18樂」，見證台灣樂團下一顆閃亮新星的誕生。

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關懷弱勢助蕉農　蕭淑麗贈蕉予慈團盲父沒錢欲輕生　幼子報警救一命

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