貢寮海洋音樂祭會前賽落幕　6月20日公布入圍名單

新北市貢寮國際海洋音樂祭「海洋獨立音樂大賞」今(18)日在淡水捷運站後廣場舉辦最終場會前賽，參賽樂團包括曾入圍第七屆金音創作獎的「椅子樂團The Chairs」等9組樂團飆歌較勁，入圍決賽名單將於6月20日 公布，7月28日在福隆海水浴場爭奪「海洋獨立音樂大賞」。

曾入圍第七屆金音創作獎「最佳新人（團）獎」、「 最佳民謠專輯獎」以及「最佳民謠單曲獎」， 相當多實力堅強的樂團現身海祭會前賽爭奪7月28日(六)在福隆 海水浴場的「海洋獨立音樂大賞」入場券。

今日會前賽參賽樂團包含：V iolet Lens紺、拾音PickUp、美秀集團、Ripple、消波塊樂團、Original Brewing原味醞釀、指南星、椅子樂團The Chairs、MAFANA等實力堅強的樂團，適逢端午連假最後一日，吸引許多民眾為參賽樂手加油，現場充滿濃濃的台灣原創音樂味。