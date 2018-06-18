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香蕉鳳梨產銷穩定 農糧署：無價格崩盤情形

中央社2018/06/18 18:40
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者吳欣紜台北18日電）中國時報報導，由於香蕉、鳳梨產量大增，導致今年價格崩跌，農糧署今天澄清，香蕉及鳳梨都無報載價格崩盤情形，呼籲媒體勿以不實報導傷害產業，損及農民收益。

行政院農業委員會農糧署發布新聞稿指出，水果產銷一直是民眾關心議題，今年氣候平順，各種夏季水果如鳳梨、香蕉及西瓜等皆豐產，香蕉產量雖未較去年增加，但在夏季易被其他多汁水果替代，導致價格下跌。

農糧署表示，為了穩定產銷，4月起就陸續啟動擴大行銷、多元促銷、加工等措施，截至18日止已執行4012公噸，使產地香蕉價格回升至每公斤新台幣9至13元、台北果菜批發市場黃香蕉交易平均價每公斤已達18.4元。

鳳梨部分，截至17日止已核發外銷檢疫證數量3萬1947公噸，較去年同期2萬7439公噸增加16%，已成外銷最大宗的水果，在外銷帶動下，目前近一週台北果菜批發市場每公斤16.7元，與近3週相當，外銷收購價每公斤約為20元，因此並無報載崩盤情形。

農糧署指出，今年夏季水果產量及品質均較往年穩定、適合拓展外銷，截至5月底整體生鮮水果外銷量達4萬3570公噸，較去年同期出口量3萬3444公噸成長30%，顯見在農民努力與政府積極輔導下，台灣水果品質深受國際買家肯定，並無報載外銷受阻情形。

農糧署指出，香蕉、鳳梨產銷已穩定，呼籲媒體勿再以煽動標題傷害產業，損及農民收益。（編輯：張芷瑄）1070618

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