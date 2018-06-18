香蕉鳳梨產銷穩定 農糧署：無價格崩盤情形

（中央社記者吳欣紜台北18日電）中國時報報導，由於香蕉、鳳梨產量大增，導致今年價格崩跌，農糧署今天澄清，香蕉及鳳梨都無報載價格崩盤情形，呼籲媒體勿以不實報導傷害產業，損及農民收益。

行政院農業委員會農糧署發布新聞稿指出，水果產銷一直是民眾關心議題，今年氣候平順，各種夏季水果如鳳梨、香蕉及西瓜等皆豐產，香蕉產量雖未較去年增加，但在夏季易被其他多汁水果替代，導致價格下跌。

農糧署表示，為了穩定產銷，4月起就陸續啟動擴大行銷、多元促銷、加工等措施，截至18日止已執行4012公噸，使產地香蕉價格回升至每公斤新台幣9至13元、台北果菜批發市場黃香蕉交易平均價每公斤已達18.4元。