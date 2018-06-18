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中央社

台灣變中國台灣 外交部對日航全日空提抗議

中央社2018/06/18 18:39
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者顧荃、陳葦庭、黃名璽台北18日電）日媒報導，日本航空與全日本空輸2家航空業者，依乘客所在地，在不同語系網頁以「台灣」及「中國台灣」來註記台灣。對此，外交部已指示駐日代表處向業者抗議。

中國民航監管單位日前發文給全球44家航空公司，要求移除公司網頁或其他資料上未將台灣、香港、澳門列為中國領土的標示。

外交部發言人李憲章接受中央社記者訪問時表示，外交部高度關切本案，於獲悉後即指示駐日本代表處向日本航空（Japan Airlines）及全日空（All NipponAirways）兩家航空公司，表達嚴正抗議及政府堅定立場，要求更正不當稱謂。

李憲章表示，中華民國作為主權獨立國家，長期以來在國際社會扮演負責任且積極貢獻的角色，在民主、自由、人權及法治等各層面的發展成就，更普獲國際社會肯定。中國當局在國際間一再無理蠻橫打壓，不僅無法改變此一客觀事實，反而增加台灣人民的反感，嚴重傷害兩岸關係。

李憲章說，外交部再次呼籲國際社會，正視中國政府濫用政治力干預各國企業營運的蠻橫做法，籲請各國政府及相關企業秉持尊嚴與正義，發揮道德勇氣抗拒中國的無理要求。

這2家航空公司台灣分公司接受中央社記者採訪時表示，尚未取得總部正式授權回應，無法對外說明。

日本產經新聞報導，對2家日本航空業者，在網站上將一部分的「台灣」改為「中國台灣」，台灣外交部今天已向2家公司抗議，並要求更正。

報導指出，2家業者從12日起針對乘客所在地，對「台灣」的註記有所不同。如果所在地是中國或香港，就會顯示「中國台灣」；但在日語與繁體中文網頁上則顯示跟過去一樣的「台灣」。

2家業者對此都表示，這是為了讓使用不同網頁的乘客易於了解與接受。

每日新聞報導，2家業者對中國乘客的網頁就顯示「中國台灣」，對台灣乘客的網頁就跟過去一樣的「台灣」來呈現，是接受中國要求的同時，也對台灣有所顧慮。

另外，一直為「台灣正名」參加2020東京奧運努力的台灣研究論壇會長永山英樹，今天再透過臉書（facebook）表達對2家航空業者的不滿，要求把「中國台灣」改回「台灣」，還在臉書上留下日航與全日空的郵件信箱與客服電話。

日航與全日空本月稍早即曾逕行在網站上將台灣表記為中國領土，永山英樹於8日在臉書上發動抗議，批評業者為討中國歡心，放棄正義，傷及台灣民眾，呼籲日本民眾要求這兩家航空公司訂正。要求訂正的活動不到24小時，2家航空公司網頁隨即更正。（編輯：王思捷）1070618

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