NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈盲父沒錢欲輕生　幼子報警救一命原諒郭宗坤　柯以柔變臉丟台語7字凱擘大寬頻500M只要$799
中央社

穿木屐躦鯪鯉 林佳龍:塑造全台獨特端午慶典

中央社2018/06/18 18:51
中央社 地方 / NOWnews
中央社 地方 / NOWnews

（中央社記者郝雪卿台中18日電）「穿木屐、躦鯪鯉」是台中市南屯區特有的端午節民俗活動，台中市長林佳龍今天參加踩街活動時指出，希望讓這項民俗活動一年比一年盛大，塑造全台獨一無二的端午慶典。

南屯端午木屐節活動從中午12時延續到下午5時，除了安排趣味競賽、親子活動、踩街活動、木屐舞表演等活動，還提供3000份免費麻芛湯、魚丸湯及粽子供民眾品嚐，吸引大批民眾齊聚萬和宮廣場，現場熱鬧滾滾。

下午4時起的踩街活動冒雨行進，由林佳龍帶領踩街隊伍從萬和宮前廣場出發，林佳龍說，台中市的端午節特別不一樣，「穿木屐，躦鯪鯉，呷肉粽，配麻芛，掛香包，尚歡喜」，每年的南屯端午木屐節都有一些新點子，希望讓這項重要民俗活動一年比一年盛大，塑造全台獨一無二的端午慶典。

林佳龍表示，他的太太廖婉如剛到台中的時候，發現南屯特有的麻芛湯覺得很特別，一開始不是很敢吃，後來一吃就上癮，聽說萬和宮提供上千份的麻芛湯給民眾品嘗，他奉太太之命，帶一碗回去，讓她「呷肉粽，配麻芛」，過一個特別的端午節。

萬和宮董事長蕭清杰說，南屯老街舊名犁頭店，是台中市最早開發的地區，端午節踩木屐躦鯪鯉，源自於早期農民盼能透過木屐喀喀的響聲，叫醒傳說中貪睡的鯪鯉（穿山甲），期盼五榖豐收，傳至今日，成為地方護佑民眾生意興隆、萬事如意的獨特端午盛會。（編輯：施燕飛）1070618

國5高乘載估至晚間9時 車...雨勢增強 10縣市豪雨或大雨特

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan