貪污上訴遭駁回 西班牙國王姊夫入獄服刑

（中央社馬德里18日綜合外電報導）獄政當局表示，西班牙國王菲利佩六世（King Felipe VI）的姊夫烏丹加林（Inaki Urdangarin）在貪污案上訴官司被駁回後，今天入獄服刑。

烏丹加林的妻子克利斯蒂娜公主（PrincessCristina）是菲利佩六世的姊姊。獄政當局發言人表示，烏丹加林在今天上午8時，向馬德里北方約100公里的布利瓦（Brieva）監獄報到。

曾是奧運手球國手的烏丹加林因侵吞數百萬歐元公款，被判5年10個月徒刑。這起案件玷污西班牙王室形象，引起舉國譁然。