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中央社

貪污上訴遭駁回 西班牙國王姊夫入獄服刑

中央社2018/06/18 18:55
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社馬德里18日綜合外電報導）獄政當局表示，西班牙國王菲利佩六世（King Felipe VI）的姊夫烏丹加林（Inaki Urdangarin）在貪污案上訴官司被駁回後，今天入獄服刑。

烏丹加林的妻子克利斯蒂娜公主（PrincessCristina）是菲利佩六世的姊姊。獄政當局發言人表示，烏丹加林在今天上午8時，向馬德里北方約100公里的布利瓦（Brieva）監獄報到。

曾是奧運手球國手的烏丹加林因侵吞數百萬歐元公款，被判5年10個月徒刑。這起案件玷污西班牙王室形象，引起舉國譁然。

烏丹加林的入獄報到期限為今晚12時。布利瓦監獄是一座小型牢獄，最多能收容162名囚犯，主要用於監禁女囚。

現年50歲的烏丹加林被控在2004至2006年間，侵占他在馬約卡島（Majorca Island）所主持非營利基金會的數百萬歐元公款，在去年被判有罪。

最高法院6天前駁回烏丹加林的上訴，讓這起貪污醜聞告一段落。本案在2010年西班牙爆發金融危機期間首度浮上檯面，烏丹加林被視為是菁英份子貪污的象徵性人物。

受到前述醜聞影響，西班牙前國王璜‧卡羅斯一世（Juan Carlos I）決定在2014年遜位，由幼子菲利佩六世繼位。（譯者：陳宜君/核稿：林治平）1070618

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