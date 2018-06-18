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中央社

華山草原分屍案 相識短短13天

中央社2018/06/18 18:55
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者黃麗芸台北18日電）北市華山草原分屍案，37歲陳男日前疑因求歡遭拒，竟將30歲高女勒斃後分屍。據警方調查，高女是透過臉書結識陳男，隨後向他學習射箭，兩人相識才短短13天，就發生這起憾事。

台北市警察局中正第一分局今天召開記者會，指6月3日接獲高女家屬報案請求協尋，立即擴大調閱周邊監視器及訪查相關友人，循線追查掌握從事藝文工作的陳男涉有重嫌，昨天通知到案說明，他坦承犯案不諱。

陳男供稱，5月31日當晚和高女在華山草原的小木屋工作室飲酒聊天，卻因求歡遭拒，憤而涉嫌徒手掐死高女，隨後於6月3日持魚刀肢解屍體，再用塑膠袋分裝成7袋，於6月4日騎機車載往雙北市交界山區丟棄。

根據警方調查了解，高女是在5月19日從臉書上認識陳男，並進而向他學習射箭相關事宜，間隔約10天，兩人才在5月29日首次見面，未料認識第13天就遇害。

警方偵辦期間，曾訪查過陳男，但他當時辯稱不知高女去向，且犯案後期間，仍照常開課教授孩童。

昨晚通知陳男到案說明時，現場陳男的女性友人還對警方出言不遜、比中指，已依涉嫌妨礙公務罪移送法辦，至於是否為共犯，警方持續調查釐清。

高女的妹妹今天接受媒體聯訪時表示，姊姊是個熱心、善良且正義的人，未料因而發生憾事，父母因近日都在查看監視器畫面，3天都沒睡覺，暫時待在家中休息。

警方今天派員前往陽明山等區搜山，直到今晚6時許才將所有屍袋尋獲，稍晚將移送陳男到台北地檢署偵辦。（編輯：李亨山）1070618

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