華山草原分屍案 相識短短13天

（中央社記者黃麗芸台北18日電）北市華山草原分屍案，37歲陳男日前疑因求歡遭拒，竟將30歲高女勒斃後分屍。據警方調查，高女是透過臉書結識陳男，隨後向他學習射箭，兩人相識才短短13天，就發生這起憾事。

台北市警察局中正第一分局今天召開記者會，指6月3日接獲高女家屬報案請求協尋，立即擴大調閱周邊監視器及訪查相關友人，循線追查掌握從事藝文工作的陳男涉有重嫌，昨天通知到案說明，他坦承犯案不諱。

陳男供稱，5月31日當晚和高女在華山草原的小木屋工作室飲酒聊天，卻因求歡遭拒，憤而涉嫌徒手掐死高女，隨後於6月3日持魚刀肢解屍體，再用塑膠袋分裝成7袋，於6月4日騎機車載往雙北市交界山區丟棄。