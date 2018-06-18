尼泊爾總理將訪中 行前先闢印度航線

（中央社記者康世人新德里18日電）尼泊爾總理奧利將訪問中國，預計簽署興建加德滿都至西藏的鐵路等6項協定或備忘錄。但為求區域平衡，尼國已先與印度達成協定，增闢往來兩國城市的4條新航線。

「印度新聞信託社」（PTI）引述尼泊爾共產黨（NCP）常委會常委夏哈（Ganesh Shah）今天的談話報導，尼泊爾總理奧利（KP Sharma Oli）明天起將訪問中國5天，雙方將簽署協定，興建連接西藏喀隆至加德滿都的鐵路，並研究計畫的可行性，如果達成協定，預計4年可完成。

夏哈表示，尼泊爾與中國還將簽署能源合作及建立永久性官方機制等協定，協調兩國關係，並監督中國援助尼泊爾的項目。