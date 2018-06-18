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中央社

尼泊爾總理將訪中 行前先闢印度航線

中央社2018/06/18 19:02
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者康世人新德里18日電）尼泊爾總理奧利將訪問中國，預計簽署興建加德滿都至西藏的鐵路等6項協定或備忘錄。但為求區域平衡，尼國已先與印度達成協定，增闢往來兩國城市的4條新航線。

「印度新聞信託社」（PTI）引述尼泊爾共產黨（NCP）常委會常委夏哈（Ganesh Shah）今天的談話報導，尼泊爾總理奧利（KP Sharma Oli）明天起將訪問中國5天，雙方將簽署協定，興建連接西藏喀隆至加德滿都的鐵路，並研究計畫的可行性，如果達成協定，預計4年可完成。

夏哈表示，尼泊爾與中國還將簽署能源合作及建立永久性官方機制等協定，協調兩國關係，並監督中國援助尼泊爾的項目。

奧利訪問中國期間，還將討論一帶一路系列，及中方提出的印度、尼泊爾、中國經濟走廊計畫。

奧利過去擔任總理時，因不滿印度封鎖兩國邊境，導致尼泊爾燃油短缺，因此轉向中國，印度為此支持奧利的政敵。專家分析，奧利再次上台，即使較親中，仍會尋求中印兩大國間的平衡。

為平衡兩強，奧利訪中前，先與印度強化空中交通連結。

「加德滿都郵報」（The Kathmandu Post）報導，尼泊爾民航局和印度機場管理局的技術小組16日簽署協定，開闢加德滿都至馬亨卓納格（Mahendranagar）與新德里等4條新航線，緩解兩國繁忙的空中運輸。

除了尼泊爾和印度，航線還包括轉飛孟加拉達卡等第3國城市，改善尼泊爾對外空中交通。（編輯：廖漢原）1070618

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