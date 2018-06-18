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中央社

航空業者改台灣標註 李大維鼓勵民眾拒搭

中央社2018/06/18 19:17
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者戴雅真倫敦18日專電）多家外國航空公司在中國壓力下，更改台灣在網站上的標註，英國「金融時報」今天報導，國家安全會議秘書長李大維指出，將鼓勵台灣民眾抵制更名的航空公司。

中國官方4月25日致函36家國際航空業者，要求修改對台灣的稱呼，最初限期為30天，之後延至7月25日。中國民用航空局揚言，將對不照辦的業者採取進一步措施，包括列入嚴重失信行為紀錄並予以懲戒，已有多家航空公司把台灣標為「台灣，中國」。

金融時報（Financial Times）報導，台灣將對中國的施壓展開反擊。李大維受訪表示：「我們將告訴民眾，那些航空公司向中國投降，你們可以選擇（是否搭乘）。」

李大維表示，針對北京過分施壓，台灣政府也可能會對更名的航空公司採取法律行動，但他也表示，等待裁決可能要拖上2、3年。

他表示：「這顯示我們將反擊，不會什麼都不做。」

「金融時報」指出，這項強硬舉措在美國對台展現支持，造價2億5500萬美元的美國在台協會（AIT）新館上週揭幕後提出。

美國在台協會主席莫健（James Moriarty）指出，北京試圖塑造這項事實似乎存在的印象，但這個事實並不存在。

他表示，從商業面介入，試圖證明「從核心就不正確的政治觀點」，這種做法令人遺憾。台灣不是中華人民共和國的一省。

中國要求外國航空公司改名，擠壓台灣外交空間外，還提高對台軍事動作之外的施壓。中國國台辦發言人馬曉光上週在北京指出，台灣問題事關中國主權，也是中美關係中最重要的核心問題。

倫敦國王學院研究學者王洛伶（Lauren Dickey）認為，這將是蔡英文政府首次積極對抗中國施壓。

她表示：「他們（台灣）變了，要起身對抗霸凌。」但也指出，台灣的動作可能會被中國視為挑釁，幾乎確定會引起北京當局快速回應，令人憂心兩岸衝突的可能，會加速升溫。（編輯：廖漢原）1070618

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