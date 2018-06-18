原諒郭宗坤？　柯以柔變臉丟台語7字

藝人柯以柔去年驚爆與廚師尪郭宗坤婚變，雙方近日正在打離婚官司，不願意離婚的郭宗坤，日前甚至心臟病發險些奪命，但似乎都無法讓鐵了心的柯以柔回心轉意，除了日前以「傻子和騙子」暗喻自己和郭的婚姻之外，今（18）日柯以柔在臉書開直播，更對網友希望她原諒老公的「勸和說」冷笑回應。

雖然是端午節，柯以柔依然不得閒，在臉書開直播介紹產品，但期間跟網友互動的時候，不停有人勸她原諒郭宗坤，就見她突然變臉說：「關於一些家務事的問題，我就不回答了，因為家家有本難念的經，說實話，我自己不是很喜歡對外講這些，因為顧及到小朋友，然後我覺得家事不足為外人道，好不好，一天到晚在線上叫別人要原諒的人，也許你們只看到事件的表面，我也不想要口出惡言或多說什麼，我只想要平平靜靜的過好自己的生活。」