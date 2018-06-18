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原諒郭宗坤？　柯以柔變臉丟台語7字

娛樂中心╱台北報導2018/06/18 19:38
▲柯以柔對於離婚似乎意志堅定，不會改變了。（圖／翻攝柯以柔臉書，2018.06.18）
▲柯以柔對於離婚似乎意志堅定，不會改變了。（圖／翻攝柯以柔臉書，2018.06.18）

藝人柯以柔去年驚爆與廚師尪郭宗坤婚變，雙方近日正在打離婚官司，不願意離婚的郭宗坤，日前甚至心臟病發險些奪命，但似乎都無法讓鐵了心的柯以柔回心轉意，除了日前以「傻子和騙子」暗喻自己和郭的婚姻之外，今（18）日柯以柔在臉書開直播，更對網友希望她原諒老公的「勸和說」冷笑回應。

雖然是端午節，柯以柔依然不得閒，在臉書開直播介紹產品，但期間跟網友互動的時候，不停有人勸她原諒郭宗坤，就見她突然變臉說：「關於一些家務事的問題，我就不回答了，因為家家有本難念的經，說實話，我自己不是很喜歡對外講這些，因為顧及到小朋友，然後我覺得家事不足為外人道，好不好，一天到晚在線上叫別人要原諒的人，也許你們只看到事件的表面，我也不想要口出惡言或多說什麼，我只想要平平靜靜的過好自己的生活。

我覺得現在對我來說，只有保護好自己的家人是最重要的，那我的家人現在都跟我住在一起，沒有跟我住在一起的，不是我的家人。其實我還是希望自己能夠保持比較正面的能量、樂觀的態度，因為畢竟要面對小朋友，我希望小朋友感受到的是快樂，在有滿滿的愛的環境之下長大。太多的事情並非我們自己可以控制，也無法對外人交代，也許這個社會上有許多人跟我一樣，有很多難以開口言喻的事情，不需要說出來，然後就是好好做自己，太多的閒言閒語我們管不了，只能說很多事情『水潑落地難收回』（台語）。」

雖然柯以柔最後笑嘻嘻地講出「水潑落地難收回」做總結，但也可以感受到她堅定離婚的意志，看來郭宗坤即使心臟病發，也挽回不了柯以柔的心了。

關鍵字柯以柔郭宗坤離婚
郭雪芙不愛笑　放空變成厭世臉

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