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中央社

菲軍方空襲山區 數名恐怖分子死亡

中央社2018/06/18 19:40
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者林行健馬尼拉18日專電）菲律賓軍方持續在菲南圍剿馬巫德集團等恐怖組織，多名恐怖分子近期在空襲中死亡。

菲律賓「蘭佬特攻隊」發言人布勞納（RomeoBrawner ）聲明指出，菲國軍方動員OV-10轟炸機及攻擊直升機，昨天在南蘭佬省（Lanao Del Sur）杜巴蘭鎮（Tubaran）山區攻擊馬巫德（Maute）恐怖組織的營地。軍方情蒐發現，營地藏有約40名馬巫德分子。

南蘭佬省位於菲國南部的民答那峨島。馬巫德集團實際名稱為「蘭佬伊斯蘭國」（Daulah Islamiyah），由馬巫德家族在2013年創立，並宣布效忠伊斯蘭國（IS）。

2017年5月，民答那峨島多個組織在馬巫德集團領頭下，於馬拉韋市（Marawi）叛亂，企圖為伊斯蘭國在民答那峨島設省，菲國軍方在5個月內平亂。

布勞納說，軍方發現的馬巫德分子由高階領導馬洛洪薩（Owayda Benito Marohomsar）率領，他是馬拉韋叛亂中唯一逃脫的恐怖領袖，現為伊斯蘭國組織東南亞「王公」（Emir）的候選者之一。

此外，菲國陸軍第33步兵營16日在馬吉丹奧省（Maguindanao）賓頓將軍鎮（General Salipada K.Pendtun）攻擊「莫洛國伊斯蘭自由鬥士」（BIFF）分子時，已知造成一名孕婦死亡、一名14歲少女受傷，軍方調查孕婦是否死於政府軍的行動。

菲國政府軍過去2週在馬吉丹奧省追擊莫洛國伊斯蘭自由鬥士分子，10日摧毀山區的炸彈工廠，連日來已擊斃14名恐怖分子。

莫洛國伊斯蘭自由鬥士原屬穆斯林叛亂組織，與馬巫德集團同時投靠伊斯蘭國。（編輯：廖漢原）1070618

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