療癒系抱枕實在好神奇　撫摸身體竟然還會搖尾巴

日本人不僅愛貓也熱愛推出貓咪週邊產品，一款名為「Qoobo」的緩衝型治療機器人，不僅可以讓想要養寵物，卻無法在家飼養的人得到慰藉，他們也期望Qoobo能成為中老年人的治療機器，靠著毛茸茸的貓尾巴好舒緩焦慮和緊張情緒，相信貓奴們都能體會那毛茸茸尾巴的獨特魅力。

看起來就像是蓬鬆的抱枕，有著超可愛的圓潤造型和毛茸茸的尾巴，當你用手撫摸的時候，尾巴會跟著擺動起來，這神奇的尾巴就是Qoobo的迷人之處。由日本Ukay工程公司開發的Qoobo，雖然看起來就是個簡單的抱枕，實際上經過研究團隊精密的設計，不僅尾巴擺動的幅度完全模擬真正的動物，尤其仿動物毛的觸感，就是要讓人碰觸和撫摸著，設計團隊故意不將頭部位置設計出來，僅僅做出身體和尾巴，就是希望購買的人能將抱枕想像成自己最愛的動物，而且如果有特殊需要，假毛皮還可以拆掉換成自己喜愛的毛皮，可以說是符合每個人的需求，也期許Qoobo能在各大療養院或是老人院，成為適合的治療機器人。

這款超療癒的抱枕，去年曾上過Kickstarter募資平台，也成功募資達標並實體化，只要上Qoobo的官方網站即可以買到，相信在療癒心靈上是非常有用的，尤其買抱枕絕對比照顧寵物來得簡單多了！當然如果你已經擁有了可愛的喵星人，相信這個毛茸茸的抱枕也許也會成為牠的新歡。

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