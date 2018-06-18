盲父沒錢欲輕生　幼子報警救一命

端午佳節家人團聚吃粽子，是再平常不過的是情，但是對於42歲林姓男子卻是非常難過，林男夫妻離異，獨自扶養2名子女，找不到適當工作，經濟來源僅靠社會救助金，生活非常拮据，於昨(17)日18時林男在家中，小孩想吃肉粽應景卻無力購買，想到悲從中來，傷心難過不斷啜泣，有了輕生的念頭，年僅8歲的兒子見狀不知如何是好，便打電話到坪頂派出所求助，龜山分局坪頂所警員接獲電話後趕到林宅，發現林姓男子呆坐在地上，口中念念有詞，詢問發現林男因龐大的經濟壓力讓他喘不過氣，加上小孩想吃粽子卻無餘錢可買，林男愧疚傷心難過掉下男兒淚。員警得知該家庭遭遇後，自掏腰包買了許多粽子及水果，讓林男與兩個小孩可以過個豐盛的端午佳節，經開導後林男心情好許多承諾不會在想不開，也會好好栽培兩個小孩，並感謝警員二人的及時幫忙伸出援手。

端午節是家人團聚的日子，但是這樣的歡樂節慶對於一些弱勢的民眾來說，很可能往往就是觸動內心傷感的第一張骨牌。龜山一名眼盲的父親因為端午節買不起粽子給孩子吃，居然萌發了輕生的念頭。還好年僅八歲的幼子發現不對勁報警求助，阻止了一件憾事發生。

員警立即趕到林家，才發現林男與兩子女共住約6坪的房間，光要容納兩個人就很擁擠了，難以想像同時三個人要居住在這個小空間裡，員警發現林姓男子(42歲)坐在地上哭泣著，口中念喃喃自語不想活了，藍員趕緊安撫其情緒，待其冷靜後，林男表示因意外導致他的雙眼失明，他的妻子不久前離他而去，只留下兩個還在讀書的小孩(分別就讀國小及國中)，因雙眼失明工作難找，他唯一的經濟來源只有微薄的社會補助金，使他日夜都為生活經濟感到擔憂，有時甚至過著有一餐沒一餐的日子，今日小孩嚷嚷要吃粽子過端午佳節，但因手頭拮据真的已沒有餘力購買粽子，想到當爸爸的從辦法讓孩子好好過一次節日，一股愧疚感湧上心頭，情緒壓抑不住便嚎啕大哭起來，甚至有了輕生的念頭。

員警了解林男一家三口的處境感到不捨，便兩人合資買了許多粽子及水果送給林男，希望能讓一家三口過一次豐盛的端午節，而坪頂派出所義警林志龍先生在得知林家遭遇後也熱情的捐贈了食物及生活零用金，林男接受大家幫忙後萬分感激，並承諾以後不再有輕生這樣如此不負責任的念頭，也感謝藍員二人的及時相助，讓他終於有機會能與兩個孩子好好過一次節了。



▲龜山分局坪頂所兩位暖警自掏腰包買了肉粽和水果給林爸爸，讓他也能感受到人間溫暖的一面。（圖／龜山分局坪頂派出所提供 , 2018.06.18）

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