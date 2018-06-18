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中央社

華盛頓州男子開槍劫車 遭武裝民眾擊斃

中央社2018/06/18 20:09
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社華盛頓18日綜合外電報導）美國警方說，西北部華盛頓州昨天有一名持槍男子射傷2人，並進入沃爾瑪超市（Walmart）開火，他企圖劫車時，遭一名持槍平民開槍擊斃。警方還在調查此案。

法新社報導，美國近來發生數起大規模槍擊案，呼籲槍枝管制的呼聲提高，擁槍人士則力主讓「好人」持槍常常是阻止犯罪的最好方法，這起案例很可能助長他們的聲勢。

昨天這起事件發生在華盛頓州西雅圖市以南80公里的塔姆沃特（Tumwater）。

根據塔姆沃特警方聲明，約下午5時傳出槍響，警方起先發現一名16歲女孩在歹徒劫車過程受傷。目擊者指出，劫車嫌犯進入沃爾瑪超市，「對展示櫃開槍」。

超市內未有人員受傷，這名嫌犯走出來後又企圖搶車，他朝車內男子開槍。警方說：「嫌犯企圖在沃爾瑪第2次劫車，這時有2名武裝平民走近，其中一人槍擊這名男性嫌犯致死。」

去年11月，德州也有一名武裝路人挺身而出，射傷一名稍早在教堂屠殺26人的男子。

美國副總統彭斯（Mike Pence) 5月在全國步槍協會（NRA）年度會議致詞說，報導大型槍擊案傷心事的新聞過多，但對持槍「好人」的報導則不夠。

儘管佛羅里達州一所高中2月發生17人遭槍殺慘案後，生還學生推動槍管改革，總統川普對全國步槍協會演說時，仍拒絕要求制定更嚴厲槍枝管制法令的呼聲。（譯者：羅苑韶/核稿：林治平）1070618

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