中國海警強索菲民漁獲 杜特蒂指以貨易貨

（中央社記者林行健馬尼拉18日專電）菲律賓漁民指控中國海警在黃岩島海域強索漁獲，菲國總統杜特蒂今天說這是「以貨易貨」，不是媒體呈現的「霸凌」。

杜特蒂（Rodrigo Duterte）在菲律賓外交部成立120週年活動致詞說：「這是以貨易貨，用其他貨品換魚，不是強奪，現在爭議是彼此不認同貨物的價值。」

菲律賓GMA電視台記者5月20日隨菲國漁民出海，在黃岩島海域拍攝到中國海警人員登船索討漁獲。

杜特蒂12日在菲國獨立節慶典禮上，向中國駐菲大使趙鑒華提及事件，趙鑒華向菲媒表示，中方已著手調查。他同時說，這是雙方人員以貨易貨。