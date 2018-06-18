涉及柴油門醜聞 奧迪執行長被捕

（中央社柏林／法蘭克福18日綜合外電報導）德國檢方今天表示，奧迪（Audi）執行長史塔德勒涉及母公司福斯汽車集團（Volkswagen）的「柴油門」排氣作弊醜聞，已遭逮捕。

在這項戲劇性發展的前一週，慕尼黑檢方曾突襲史塔德勒（Rupert Stadler）住處。在此之前，檢方將他起訴，罪名是詐欺和偽造文件，讓配備作弊軟體的柴油車得以銷售給歐洲消費者。

檢方表示，由於「有湮滅證據的風險」，這項逮捕行動完全正當。

奧迪證實史塔德勒被捕，但拒絕提供進一步細節。