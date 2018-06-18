北市府：華山草原借野青眾 查與嫌犯關係

（中央社記者陳妍君台北18日電）華山草原發生殺人分屍案，台北市政府都市更新處今指出，將這片土地出借給藝術團體「野青眾」使用的本意，是為了多元活化閒置土地，目前正釐清嫌犯與「野青眾」的關係。

都更處長方定安告訴中央社記者，市府訂有「都市再生前進基地」（URS）計畫，目的是使閒置土地或房舍能夠被活化利用，促進文化、地區發展或多元創新，因此開放民間團體提出對閒置空間的再生活用計畫，經委員審查通過，即可出借給這些團體使用。

在都更處網站上可以看到，「URS 27華山大草原」是市民大道2段以南與北平東路以北所圍區域，曾是閒置多年的歷史月台，民國78年鐵路地下化後荒廢至今；基地內除了小白屋、防空洞等無法開放外，其餘為開放空間。