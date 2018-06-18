NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈屍塊全找到了！凶嫌低頭說：對不起姚文智反批柯：只要讀點書就好了！凱擘大寬頻500M只要$799
中央社

北市府：華山草原借野青眾 查與嫌犯關係

中央社2018/06/18 20:21
中央社 社會 / NOWnews
中央社 社會 / NOWnews

（中央社記者陳妍君台北18日電）華山草原發生殺人分屍案，台北市政府都市更新處今指出，將這片土地出借給藝術團體「野青眾」使用的本意，是為了多元活化閒置土地，目前正釐清嫌犯與「野青眾」的關係。

都更處長方定安告訴中央社記者，市府訂有「都市再生前進基地」（URS）計畫，目的是使閒置土地或房舍能夠被活化利用，促進文化、地區發展或多元創新，因此開放民間團體提出對閒置空間的再生活用計畫，經委員審查通過，即可出借給這些團體使用。

在都更處網站上可以看到，「URS 27華山大草原」是市民大道2段以南與北平東路以北所圍區域，曾是閒置多年的歷史月台，民國78年鐵路地下化後荒廢至今；基地內除了小白屋、防空洞等無法開放外，其餘為開放空間。

方定安說，華山草原閒置已久，因此在「野青眾」提出申請並由委員審查通過後，去年11月到今年6月底出借給他們使用；當時「野青眾」提出一些具有實驗性質、包羅萬象的草原文化活動，據他所知，後來也不曾接獲對土地使用方式的負面投訴。

他指出，華山草原6月底就要收回給司法院，興建司法園區；對於出借土地竟成分屍案地點，都更處非常遺憾，正聯繫申請單位，查證「野青眾」與嫌犯的關係，未來也將檢討、了解土地與房舍出借後，是否有不當使用情形。（編輯：李亨山）1070618

中國海警強索菲民漁獲 杜特...北市華山草原分屍案 嫌犯移送北

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan