文在寅本週對俄國是訪問 觀戰世界盃韓墨賽

（中央社首爾18日綜合外電報導）南韓總統府青瓦台今天表示，總統文在寅將於21日起對俄羅斯進行4天國是訪問，與俄羅斯總統蒲亭舉行第三次首腦會談，參加國宴，並觀看南韓對陣墨西哥的世界盃小組賽。

韓聯社報導，文在寅還將會見俄羅斯總理麥維德夫，並在俄羅斯國會下院國家院（Duma）發表演說，成為首位在國家院發表演說的南韓總統。

文在寅在出席韓俄友好議員之夜、商務論壇後將前往頓河畔羅斯托夫（Rostov-On-Don），慰問征戰世界盃的太極軍團，並觀看南韓迎戰墨西哥的小組賽。

文在寅在「川金會」不久後與蒲亭見面，爭取俄方支持朝鮮半島非核化，有著不小的意義。