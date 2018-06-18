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文在寅本週對俄國是訪問 觀戰世界盃韓墨賽

中央社2018/06/18 20:27
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社首爾18日綜合外電報導）南韓總統府青瓦台今天表示，總統文在寅將於21日起對俄羅斯進行4天國是訪問，與俄羅斯總統蒲亭舉行第三次首腦會談，參加國宴，並觀看南韓對陣墨西哥的世界盃小組賽。

韓聯社報導，文在寅還將會見俄羅斯總理麥維德夫，並在俄羅斯國會下院國家院（Duma）發表演說，成為首位在國家院發表演說的南韓總統。

文在寅在出席韓俄友好議員之夜、商務論壇後將前往頓河畔羅斯托夫（Rostov-On-Don），慰問征戰世界盃的太極軍團，並觀看南韓迎戰墨西哥的小組賽。

文在寅在「川金會」不久後與蒲亭見面，爭取俄方支持朝鮮半島非核化，有著不小的意義。

青瓦台高官表示，俄方在朝鮮半島非核化問題上做出了相當大的貢獻，在對北韓制裁方面也發揮著相當大的作用，如果非核化進程步入正軌，日本和俄羅斯有望發揮相當大的作用，雖然不知道要多久才能重返六方會談機制，但俄方一直表明促進朝鮮半島和平穩定繁榮的積極決心。

青瓦台希望通過此訪推動兩韓與俄的三邊經濟合作，為文在寅的「北方經濟」構想注入動力。一名經濟幕僚指出，「川金會」和「文金會」營造了全面推進兩韓與俄三邊合作項目所需的條件，鐵道、天然氣、電力合作將成為主要經合議題。

南韓和俄羅斯之間另有在天然氣、鐵路、港口、電力、北極航道、造船、就業、農業、水產9個領域展開雙邊合作的「九橋」構想。應用俄羅斯基礎科學原創技術，韓俄醫療技術合作也被列為韓俄經合議題。（編輯：陳政一）1070618

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