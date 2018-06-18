社會住宅政策遭譏　姚文智反批柯：只要讀點書就好了！

民進黨台北市長參選人姚文智昨（17）日表示，只需台北市長柯文哲所花費的 10 分 之 1 經費，就可興建出一樣數量的社會住宅，將可足足省下 900 億；對此，柯文哲今（18）日回應：「那麼好的事怎麼輪得到他想出來，難道我們智商那麼低？」而姚文智則不甘示弱，反譏柯文哲：「拜託，只要讀一點點書就好了啦！」

姚文智日前主張，社會住宅政策應改為從「公有建物改建」及「公辦都更」兩大途徑下手，推動「混居型社會住宅」，透過容積獎勵，政府將只需花費營造成本，根本不用像柯文哲那樣用到 1000 億，只要這筆經費的 10 分之 1，用 96 億就能夠興建出一樣數量的社會住宅；不過此一說法遭到柯文哲反批道：「那麼好的事怎麼輪得到他想出來，難道我們智商那麼低？」