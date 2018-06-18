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中央社

川普親信自曝 曾見兜售希拉蕊黑資料俄國人

中央社2018/06/18 21:00
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社華盛頓18日綜合外電報導）美國總統川普長期親信史東近日自曝，曾和據稱試圖兜售川普競選對手希拉蕊負面資料的俄羅斯人士見面。「通俄門」案特別檢察官穆勒（Robert Mueller）正在檢視這項新消息。

史東（Roger Stone）和川普競選幕僚卡布托（Michael Caputo）的律師15日雙雙致函美國聯邦眾議院情報委員會，信中陳述他們的客戶在2016年和自稱葛林柏格（Henry Greenberg）的俄羅斯人士會面。

這場會面由卡布托安排，但史東和卡布托接受情報委員會面談時都未提及。如今兩人相信，葛林柏格是聯邦調查局（FBI）的線民，設局要破壞川普當選。

「華盛頓郵報」率先報導這場會面的消息。葛林柏格在回覆「華盛頓郵報」的簡訊中，否認和史東會面時替FBI工作。

根據美聯社取得情報委員會收到的信函，卡布托在2016年5月底接到俄羅斯合夥人的電話，對方介紹他認識葛林柏格。葛林柏格聲稱，他手握關於希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）的消息，想和川普團隊分享。

卡布托於是提議葛林柏格和史東見面。史東雖已在2015年離開川普競選團隊，但仍是川普非正式顧問。

史東的律師寫道，在卡布托要求下，史東和葛林柏格在佛羅里達州一間咖啡廳碰面，當時葛林柏格開價200萬美元（約新台幣6000萬元）兜售手中資訊，但史東旋即回絕，因為他或川普不會為了取得「政治資訊」付一毛錢。

史東和卡布托都聲稱，他們很快忘了這段插曲。但川普競選幕僚和俄羅斯人士已爆出一長串不尋常接觸和提議助選的消息，這場會面是最新一起。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1070618

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