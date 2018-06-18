中國駐印度大使：中印無法承受另一次洞朗對峙

（中央社記者康世人新德里18日專電）中國駐印度大使羅照輝今天表示，印度和中國需要透過特別代表會議對邊界問題找出雙方都能接受的解決方案，中印無法再承受另一次洞朗對峙事件。
印度Zee News報導，羅照輝是在中國駐印度大使館舉辦的一項活動上，做以上表示。
他表示，中印之間有分歧很自然，雙方需要透過擴大合作來控管與縮小分歧。邊界問題是歷史遺留的問題，中印需要透過特別代表會議，並在採取建立互信措施的同時，找出雙方都能接受的解決方案，「我們無法再承受另一次洞朗對峙事件」。
羅照輝說，一些印度朋友建議，印度、巴基斯坦和中國可在上海合作組織會議場邊舉行印巴中領袖峰會，這是非常有建設性的想法，也許不是現在，但在未來，這是個很好的建議。
中國軍隊2017年在洞朗地區修築道路，印度表示接受主張擁有洞朗主權的不丹要求，派兵阻止中國軍隊在洞朗改變現狀，結果中印部隊從6月到8月在洞朗對峙73天，雙方關係跌至谷底。
不過，印度明年將舉行大選，印度政府今年初改變外交政策，試圖與中國和巴基斯坦修好，印度總理莫迪（Narendra Modi）與中國國家主席習近平4月在武漢舉行非正式領袖會議，雙方同意強化邊境安全控管機制，以避免類似洞朗對峙事件再度發生。
但一些專家分析，中印目前只能透過機制避免再度發生邊境衝突與對峙，雙方仍有領土爭端、中巴經濟走廊經過巴基斯坦控制克什米爾、印度加入核子供應國組織（NSG）、中國支持巴基斯坦跨境恐怖主義、提報巴國恐怖首腦阿茲哈為聯合國恐怖分子黑名單、西藏精神領袖達賴喇嘛等諸多分歧，不易解決。（編輯：郭中翰）1070618