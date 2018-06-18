中國駐印度大使：中印無法承受另一次洞朗對峙

（中央社記者康世人新德里18日專電）中國駐印度大使羅照輝今天表示，印度和中國需要透過特別代表會議對邊界問題找出雙方都能接受的解決方案，中印無法再承受另一次洞朗對峙事件。

印度Zee News報導，羅照輝是在中國駐印度大使館舉辦的一項活動上，做以上表示。

他表示，中印之間有分歧很自然，雙方需要透過擴大合作來控管與縮小分歧。邊界問題是歷史遺留的問題，中印需要透過特別代表會議，並在採取建立互信措施的同時，找出雙方都能接受的解決方案，「我們無法再承受另一次洞朗對峙事件」。

羅照輝說，一些印度朋友建議，印度、巴基斯坦和中國可在上海合作組織會議場邊舉行印巴中領袖峰會，這是非常有建設性的想法，也許不是現在，但在未來，這是個很好的建議。