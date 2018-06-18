促統一 兩韓商定下月在平壤舉行籃球賽

（中央社首爾18日綜合外電報導）南韓文化體育觀光部表示，兩韓體育會談今天在板門店南韓一側的「和平之家」舉行，雙方商定7月4日左右在平壤舉行以兩韓統一為主題的籃球賽，秋天則在首爾舉行籃球賽。

兩韓曾於1972年7月4日發表「7．4兩韓共同聲明」。這是朝鮮半島分裂以來兩韓首次達成的協議。

韓聯社報導，文化部表示，屆時南韓將派遣男女代表團到平壤參賽，比賽以兩韓選手混合賽和友誼賽的方式進行。

南韓代表全忠烈在會談後召開記者會表示，兩韓商定在7月3到6日之間擇日舉行籃球賽，具體日期待定，南韓將派遣運動員、工作人員等共100人規模的代表團。