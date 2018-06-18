促統一 兩韓商定下月在平壤舉行籃球賽

（中央社首爾18日綜合外電報導）南韓文化體育觀光部表示，兩韓體育會談今天在板門店南韓一側的「和平之家」舉行，雙方商定7月4日左右在平壤舉行以兩韓統一為主題的籃球賽，秋天則在首爾舉行籃球賽。
兩韓曾於1972年7月4日發表「7．4兩韓共同聲明」。這是朝鮮半島分裂以來兩韓首次達成的協議。
韓聯社報導，文化部表示，屆時南韓將派遣男女代表團到平壤參賽，比賽以兩韓選手混合賽和友誼賽的方式進行。
南韓代表全忠烈在會談後召開記者會表示，兩韓商定在7月3到6日之間擇日舉行籃球賽，具體日期待定，南韓將派遣運動員、工作人員等共100人規模的代表團。
這將是兩韓第四次舉辦統一籃球賽，上一次籃球賽要追溯到15年前。
另外，文化部表示，兩韓商定在雅加達亞運會開閉幕式上共舉朝鮮半島旗一同入場，入場音樂為傳統民謠「阿里郎」，國名的英文縮寫為COR，兩韓還將聯合組隊參加部分項目。
兩韓共同參加亞運會是4月27日兩韓首腦在「板門店宣言」中達成的協議之一，這將是兩韓第11次在國際賽事上共同入場。今天的會談從上午10時開到傍晚6時。
南韓會談代表團由大韓體育會秘書長全忠烈、統一部課長金錫圭、宋慧振、文化體育觀光部課長李海燉、大韓體育會國際本部長朴鐵根5人組成。北韓代表團由體育部副部長元吉友率領，另有體育部局長朴天宗、祖國和平統一委員會部長洪時健等。（編輯：陳政一）1070618