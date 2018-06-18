美國車銷往中國 7/6後關稅高達40%

（中央社台北18日電）中國對美國祭出25%的報復性關稅，在7月6日實施的清單中，美國進口汽車在列，若再加上先前宣布的15%關稅，美國汽車關稅將高達40%。分析認為，在美車企或將考慮加速中國「國產化」進程。

央視新聞報導，中國國務院關稅稅則委員會發布公告決定，對原產於美國的659項約500億美元進口商品加徵25%的關稅。其中545項約340億美元商品自7月6日起實施加徵關稅。

在這545項商品中，汽車類商品涉及28項，範圍涵蓋越野車、小客車、貨車、變速箱及零件。部分車企經銷商表示，特斯拉、Jeep等美國進口汽車將受影響。