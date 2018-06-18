南非丈夫英國企圖謀害妻子 判終生監禁

2015年奇勒斯預先破壞維多利亞降落傘的主副傘，導致她自1200公尺高空墜落地面後多處嚴重骨折，所幸逃過死劫。

離婚的奇勒斯在2011年與維多利亞（Victoria）在開普敦結婚，婚後定居英國，育有2子。

38歲的奇勒斯（Emile Cilliers）在南非出生成長，任職父親的建築公司，2000年搬到英國，留下一對兒女給南非的妻子妮可蘭（Nicolene）扶養。

（中央社記者徐梅玉約翰尼斯堡18日專電）一名南非出生的英國陸軍上士奇勒斯，2015年試圖破壞降落傘，謀害妻子詐領保險金，近日被英國法院判處終生監禁。

檢方調查指出，奇勒斯為詐領保險金210萬南非幣（約新台幣525萬元）償債，策劃謀害妻子。

此外，奇勒斯至少涉及2起婚外情，並與秘密情人同居，期間又與已離婚的另名前妻卡莉（Carly）維持性關係。

跳傘意外前，維多利亞發現住家屋內的煤氣閥遭人為破壞，當時便發送手機訊息給奇勒斯，詢問他是否試圖殺害。警方後來搜索時，發現煤氣閥遭蓄意破壞。

南非新聞網站「時報即時消息」（Times LIVE）報導引述檢方表示，奇勒斯是個沒有魅力、不忠誠、身無分文的惡棍。

大法官史威尼（Sweeney）15日在庭上對奇勒斯說：「你兩度蓄意謀殺妻子的企圖都出於自私目的，包括錢財利益，這是極端嚴重犯行。」

史威尼說，維多利亞看來已漸從傷害中復原，但似乎無法撫平心靈的傷痛。（編輯：廖漢原）1070618