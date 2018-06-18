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中央社

9成中國AI公司虧錢 大數據是成敗關鍵

中央社2018/06/18 21:47
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者張淑伶上海18日電）人工智慧（AI）系統AlphaGo打敗世界棋王，讓外界對AI產業的發展有了更多想像。但日前發布的一項報告顯示，過去一年，中國將AI商業化的100家創業公司有9成都虧損。

綜合科技日報、億歐網及微信公眾號國是直通車報導，億歐公司創辦人黃淵普日前在2018全球智能+新商業峰會上發布「2018中國人工智能商業落地研究報告」，指出2017年中國AI創業公司獲得的累計融資超過人民幣500億元（約新台幣2300億元），但2017年中國AI商業落地100強創業公司累計產生的收入卻不足100億元，90%以上的AI企業虧損。

報導說，決定AI企業商業化成敗的重要因素是應用行業本身收集數據的情況。

迅雷創辦人程浩舉例，醫療AI需要海量的數據，但在中國，醫療數據取得很困難。

微軟亞洲研究院副院長張益肇也曾表示，現在大部分人工智慧是要靠大量數據來進行學習的，一個行業發展人工智慧相關應用的前提，是獲得與行業、領域相關且經過整理的數據。

億歐網的報告指出，人工智慧在各行業的商業化速度並不相同，金融和安防的商業化進展最快，而自動駕駛、AI晶片領域企業2019年將有不錯的營收表現，醫療商業落地仍需幾年。

根據雷鋒網，看好AI產業的創新工場創辦人李開復今年初受訪時曾表示，如果對AI技術本身沒有瞭解就急著參與AI的早期階段，「這樣的人會賠得連褲子都不剩。」他認為，2018年底前會有很多這個行業的泡沫開始破掉，投資者要很小心。（編輯：陳家倫）1070618

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