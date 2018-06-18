梅根父親：哈利王子要我給川普一個機會

（中央社倫敦18日綜合外電報導）英國哈利王子的美國岳父湯瑪斯馬克爾（Thomas Markle）接受英國電視節目訪問時透露，哈利王子告訴他，應給美國總統川普一個機會，且哈利王子對於英國脫歐抱持開放態度。

73歲的湯瑪斯馬克爾是哈利王子（Prince Harry）新婚妻子梅根（Meghan Markle）的父親，他接受獨立電視台（ITV）節目「早安英國」（Good MorningBritain）訪問時表示，他在王室婚禮舉行前的幾個月，和哈利王子通過電話。

湯瑪斯馬克爾說：「我抱怨不喜歡川普。他（哈利王子）說：『給川普一個機會。』我不太同意他說的，但我仍舊喜歡哈利。」這是王室婚禮過後，馬克爾首度接受電視訪問。