日本大阪強震4死358傷 倖存民眾心有餘悸

日本氣象廳表示，今天上午7時58分（台灣時間6時58分）大阪府北部觀測到規模6.1強震，震央在北緯34.8度、東經135.6度（高槻市南部鄰近茨木市的地區），深度13公里。大阪府北部震度6弱。大阪市北區、高槻市、枚方市、茨木市、箕面市觀測到震度6弱的劇烈搖晃。

（中央社記者楊明珠東京18日專電）日本氣象廳表示，大阪府北部今天上午觀測到規模6.1強震，最大震度6弱，造成4人死亡358人受傷。許多逃過一劫的民眾心有餘悸。

日本放送協會（NHK）報導，大阪府高槻市強烈搖晃、震度6弱，就讀壽榮小學四年級的9歲女童三宅璃奈去上學途中，被崩塌的泳池外牆壓住，送醫不治。

另外，住在大阪府茨木市小川町民宅的85歲男性後藤孟史睡夢中被倒塌的書架壓住，送醫不治。大阪府東淀川區的80歲男性安井實被倒塌的牆壁壓死。安井是平時協助小學生上下學通學安全的志工。

晚上發現，住在大阪府高槻市的81歲老婦被自家櫃子壓死。

目前已知大阪府、京都府、兵庫縣、滋賀縣、三重縣這2府3縣約有358人受傷。

這場強震發生後，網路上有許多人報平安，也有民眾感到心有餘悸。追手門大學（大阪府茨木市）教授、每日新聞社前台北支局長近藤伸二對中央社表示，地震發生時他正在大學11層樓高的7樓研究室，因劇烈搖晃，他以為整棟大樓就要倒塌了。

近藤說，他今天上午臨時在窗邊的桌子辦公，如果是在他平時靠走廊邊的辦公桌辦公的話，可能被夾死在倒塌的櫃子和桌子之間了，事後想想真是心有餘悸。

他說，追手門大學為了強震善後，休課約1週。目前還沒傳出有人受傷。

受到強震影響，網路上有民眾上傳大阪府超市、超商的飲用水、飯糰等食品下午就被搶購一空的畫面。大阪車站附近有超商在平時擺著飯糰、三明治的架子上貼著紙張寫：「不知何時能再補貨」。大阪府高槻市有的超市的小型瓦斯爐瓦斯罐、罐頭食品等被搶購得所剩無幾。

下午的下班時間，因鐵路、電車班次大亂，所以大阪府淀川上的橋樑可看到人龍，許多人想從大阪市中心趕著走回大阪府北部的家。

日本氣象廳表示，震度強的地區發生屋舍倒塌或土石災害的可能性高，若不必要，民眾最好不要進入危險區。搖晃程度強的地區今後一週左右可能會再發生震度6弱的劇烈搖晃，民眾一定要提高警覺。而且，搖晃較強的地區地盤鬆動，即使是下一點點雨也可能發生土石災害，呼籲民眾要注意最新的氣象預報。（編輯：郭中翰）1070618