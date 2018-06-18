12碼罰球擺脫僵局 瑞典1比0勝南韓

（中央社記者龍柏安台北18日電）去年瑞典足球先生格蘭奎斯特（Andreas Granqvist），今天在第65分鐘靠著12碼罰球破網，替瑞典攻進12年來首顆世界盃進球，率隊以1比0擊敗南韓，在小組預賽首戰開出紅盤。

瑞典上一次踢進世界盃會內賽是2006年德國世界盃，今年是相隔12年再次闖進世界盃會內賽。瑞典與南韓、德國、墨西哥分在F組，由於今天凌晨墨西哥先以1比0擊敗德國，因此南韓與瑞典之戰雙方都全力求勝。

上半場兩隊近身肉搏，雙方累計25次犯規，其中南韓前鋒金信煜開賽僅12分鐘就領到一張黃牌，而瑞典中場克雷森（Viktor Claesson）在第62分鐘禁區內被犯規，第一時間主審並未響哨，透過影像助理裁判（VAR）技術檢視後，給了瑞典12碼罰球機會。