遊戲成癮 世衛組織列為新疾病

（中央社日內瓦18日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）今天宣佈，把沉迷於網路遊戲或電視遊戲妨礙日常生活的「遊戲障礙」認定為新的疾病，做為依賴症的一種，列進了最新版「國際疾病分類」。

遊戲障礙也叫遊戲成癮。

共同社報導，這是由於隨著智慧型手機及平板電腦的普及，遊戲成癮不斷蔓延，在世界各國已成為問題。

WHO負責人指出，「有估算顯示玩遊戲的人中有2%至3%存在遊戲障礙」。之前沒有正式的疾病名稱，此次通過列入作為國際標準的疾病分類，負責人強調「期待在各國的診斷病例增加、推進研究，能有助於確立治療方法」。