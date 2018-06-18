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中央社

遊戲成癮 世衛組織列為新疾病

中央社2018/06/18 22:35
中央社 健康 / NOWnews
中央社 健康 / NOWnews

（中央社日內瓦18日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）今天宣佈，把沉迷於網路遊戲或電視遊戲妨礙日常生活的「遊戲障礙」認定為新的疾病，做為依賴症的一種，列進了最新版「國際疾病分類」。

遊戲障礙也叫遊戲成癮。

共同社報導，這是由於隨著智慧型手機及平板電腦的普及，遊戲成癮不斷蔓延，在世界各國已成為問題。

WHO負責人指出，「有估算顯示玩遊戲的人中有2%至3%存在遊戲障礙」。之前沒有正式的疾病名稱，此次通過列入作為國際標準的疾病分類，負責人強調「期待在各國的診斷病例增加、推進研究，能有助於確立治療方法」。

WHO定義的遊戲障礙具有以下特徵：無法控制想玩遊戲的衝動，與日常生活相比更重視遊戲，即使出現健康受損等問題仍然繼續玩。如果給家庭、社會、學業及工作造成嚴重障礙，這些症狀至少持續12個月，則可以診斷為患有遊戲障礙。

此外，國際疾病分類最新版中，還首次設定傳統醫學項目，加進了源自古代中國，並普及到日本和南韓的「東洋醫學」運用中藥及針灸進行治療的病名，還寫進了關於抗菌素無效、成為全球一大問題的抗藥菌的說明。

最新版預計在2019年5月的世界衛生大會上獲得通過。新版將從2022年1月起施行，為了推進全球醫療工作者和研究人員的準備工作而事先公佈。（編輯：陳政一）1070618

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