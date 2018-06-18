圖／《神力女超人2》戰袍短到極致　游移「該邊」噴鼻血

去年一部《神力女超人》大賣，終於讓DC超級英雄角色出現一線曙光，連超人和蝙蝠俠都要讓她三分，也讓32歲的蓋兒加朵一夕爆紅，電影公司因此迫不及待開拍第二集，近日也已經正式開鏡，接著許多劇照也跟著曝光，結果大家一看，不得了，續集的《神力女超人》戰袍，怎麼比以前還誇張的短呀，一張「側露照」更是叫人看得目瞪口呆。
蓋兒加朵也在推特，曝光了最新定裝照，立刻引起一堆網友狼吼，因為劇照中的她，一頭黑色長捲髮造型，不僅看起來高挑苗條美豔動人，而且她那身戰袍裙襬，短到裡頭看起來好像沒穿，根本游移在該邊的邊緣，怎麼不叫人噴鼻血！難怪大批網友要驚呼「簡直美到要哭了！」
▲蓋兒加朵的新戰袍，裙子短到極致令人側目。（圖／翻攝蓋兒加朵推特，2018.06.18）
蓋兒加朵也在上面寫說「她回來了... #WW84」，就是導演派蒂詹金斯之前透露，《神力女超人：1984》時間點定在第一集約70年後，也就是電影標題上的 1984 年，黛安娜將面對美蘇冷戰時期的緊張國際情勢，同時還會對決上漫畫中的知名反派豹女（Cheetah）。
此外，克里斯潘恩飾演的「史提夫崔佛上尉」亦將回歸，但該角色已經在首集中英勇殉職，究竟續集會如何安排他「復活」，抑或是全新角色，必須等到電影上映後答案才能揭曉。據悉，續集將在美國、英國、西班牙拍攝，預計於2019年11月1日於北美上映。
▲▼蓋兒加朵和克里斯潘恩已經一起出現片場，正在拍攝《神力女超人：1984》中。（圖／達志影像，2018.06.18）