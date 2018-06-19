輕微過敏別輕忽！恐成為寶寶成長發育的絆腳石

每一位爸爸媽媽都希望自己的小寶貝能贏在起跑點上，生長發育尤其是家長們密切關注的事！臺安醫院小兒過敏免疫科陳振寬醫師表示，影響寶貝的成長因素很多，除了先天遺傳及營養攝取之外，過敏也是常見因子之一。新手家長要注意，如果寶寶身上出現粗粗的斑塊或脫屑紅疹，別以為只是單純皮膚乾或一般濕疹; 也不要以為寶寶流鼻水、打噴嚏只是因為穿的不夠多或感冒，其實這些症狀都可能代表潛在的過敏風險。若不小心啟動過敏進行曲，將來可能引發一連串的症狀，使得寶寶生長發育受到阻礙，提醒家長需及早預防。
陳醫師指出，一歲前寶寶常見的過敏症狀多反應在皮膚上，如異位性皮膚炎可能導致皮膚經常搔癢、發炎，嚴重者抓得傷痕累累，甚至流組織液，這些症狀又好發於夜晚，而此時正是生長激素分泌的黃金時段，若寶寶因皮膚不舒服睡不安穩，睡眠品質不佳，成長就會受到影響。一旦過敏體質逐漸定型，產生的過敏發炎反應將會造成長遠的影響。一般家長為了隔絕過敏原，都會特別注重生活環境清潔，砸大錢購買各式各樣防塵、防螨的清潔用品或寢具，殊不知寶貝會過敏，有時候是食物的關係，只是爸爸媽媽往往認為小朋友飲食較單純而疏忽了預防。
陳醫師補充，食物過敏會造成腸絞痛、脹氣嘔吐、腸胃痙攣，甚至腹瀉、腸胃不適等症狀，加上寶寶食慾不佳，這些都不利於營養的吸收，進而影響小朋友的成長曲線，尤其三歲以前是奠定體質的黃金關鍵期，過敏預防的工作萬萬不可輕忽。
陳醫師鼓勵媽媽們盡可能優先哺餵母乳，因為母乳富含各種營養素及免疫抗體，它的小分子蛋白質也是最適合寶寶腸胃消化和吸收的。但寶寶一歲後，媽媽若因為個人職業因素無法繼續哺餵母乳，配方奶的選擇不可大意，建議可使用部份水解蛋白配方來銜接。一般配方奶的牛奶蛋白分子較大，對於寶寶尚未發展成熟的腸胃道來說，較難消化代謝及吸收，容易刺激寶寶腸胃，從而引發免疫系統的過度反應；而透過水解技術，就能將大分子蛋白切細成小分子蛋白，更適合寶寶消化吸收。
陳醫師建議，市面上能看到各家廠牌都有推出部分水解配方，家長挑選時，最好選擇通過大規模實證的品牌。德國便有15年研究證實，部份水解蛋白配方經特殊水解技術，在保留完整營養的前提下，把牛奶蛋白分子切割成較細緻的小分子，不僅好消化，還能培養寶寶腸胃道耐受性，養成對蛋白質的適應能力，有助於調整寶寶體質。
陳醫師呼籲，為了讓寶寶健健康康地長大，家長應趁早為寶寶打下良好的健康基礎，為未來的健康生活做好準備！