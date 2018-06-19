輕微過敏別輕忽！恐成為寶寶成長發育的絆腳石

每一位爸爸媽媽都希望自己的小寶貝能贏在起跑點上，生長發育尤其是家長們密切關注的事！臺安醫院小兒過敏免疫科陳振寬醫師表示，影響寶貝的成長因素很多，除了先天遺傳及營養攝取之外，過敏也是常見因子之一。新手家長要注意，如果寶寶身上出現粗粗的斑塊或脫屑紅疹，別以為只是單純皮膚乾或一般濕疹; 也不要以為寶寶流鼻水、打噴嚏只是因為穿的不夠多或感冒，其實這些症狀都可能代表潛在的過敏風險。若不小心啟動過敏進行曲，將來可能引發一連串的症狀，使得寶寶生長發育受到阻礙，提醒家長需及早預防。

陳醫師指出，一歲前寶寶常見的過敏症狀多反應在皮膚上，如異位性皮膚炎可能導致皮膚經常搔癢、發炎，嚴重者抓得傷痕累累，甚至流組織液，這些症狀又好發於夜晚，而此時正是生長激素分泌的黃金時段，若寶寶因皮膚不舒服睡不安穩，睡眠品質不佳，成長就會受到影響。一旦過敏體質逐漸定型，產生的過敏發炎反應將會造成長遠的影響。一般家長為了隔絕過敏原，都會特別注重生活環境清潔，砸大錢購買各式各樣防塵、防螨的清潔用品或寢具，殊不知寶貝會過敏，有時候是食物的關係，只是爸爸媽媽往往認為小朋友飲食較單純而疏忽了預防。