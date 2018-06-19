NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
生活總覽3C科技電玩動漫星座算命健康醫藥媽媽保健
即時跑馬燈世足賽不思議　沙國班機空中竟起火行政中立為由　侯友宜行程遭取消凱擘大寬頻500M只要$799
生活

輕微過敏別輕忽！恐成為寶寶成長發育的絆腳石

記者林雁茹／綜合報導2018/06/19 10:00
▲臺安醫院小兒過敏免疫科陳振寬醫師。（圖／醫師提供）
▲臺安醫院小兒過敏免疫科陳振寬醫師。（圖／醫師提供）

每一位爸爸媽媽都希望自己的小寶貝能贏在起跑點上，生長發育尤其是家長們密切關注的事！臺安醫院小兒過敏免疫科陳振寬醫師表示，影響寶貝的成長因素很多，除了先天遺傳及營養攝取之外，過敏也是常見因子之一。新手家長要注意，如果寶寶身上出現粗粗的斑塊或脫屑紅疹，別以為只是單純皮膚乾或一般濕疹; 也不要以為寶寶流鼻水、打噴嚏只是因為穿的不夠多或感冒，其實這些症狀都可能代表潛在的過敏風險。若不小心啟動過敏進行曲，將來可能引發一連串的症狀，使得寶寶生長發育受到阻礙，提醒家長需及早預防。

陳醫師指出，一歲前寶寶常見的過敏症狀多反應在皮膚上，如異位性皮膚炎可能導致皮膚經常搔癢、發炎，嚴重者抓得傷痕累累，甚至流組織液，這些症狀又好發於夜晚，而此時正是生長激素分泌的黃金時段，若寶寶因皮膚不舒服睡不安穩，睡眠品質不佳，成長就會受到影響。一旦過敏體質逐漸定型，產生的過敏發炎反應將會造成長遠的影響。一般家長為了隔絕過敏原，都會特別注重生活環境清潔，砸大錢購買各式各樣防塵、防螨的清潔用品或寢具，殊不知寶貝會過敏，有時候是食物的關係，只是爸爸媽媽往往認為小朋友飲食較單純而疏忽了預防。

陳醫師補充，食物過敏會造成腸絞痛、脹氣嘔吐、腸胃痙攣，甚至腹瀉、腸胃不適等症狀，加上寶寶食慾不佳，這些都不利於營養的吸收，進而影響小朋友的成長曲線，尤其三歲以前是奠定體質的黃金關鍵期，過敏預防的工作萬萬不可輕忽。

陳醫師鼓勵媽媽們盡可能優先哺餵母乳，因為母乳富含各種營養素及免疫抗體，它的小分子蛋白質也是最適合寶寶腸胃消化和吸收的。但寶寶一歲後，媽媽若因為個人職業因素無法繼續哺餵母乳，配方奶的選擇不可大意，建議可使用部份水解蛋白配方來銜接。一般配方奶的牛奶蛋白分子較大，對於寶寶尚未發展成熟的腸胃道來說，較難消化代謝及吸收，容易刺激寶寶腸胃，從而引發免疫系統的過度反應；而透過水解技術，就能將大分子蛋白切細成小分子蛋白，更適合寶寶消化吸收。

陳醫師建議，市面上能看到各家廠牌都有推出部分水解配方，家長挑選時，最好選擇通過大規模實證的品牌。德國便有15年研究證實，部份水解蛋白配方經特殊水解技術，在保留完整營養的前提下，把牛奶蛋白分子切割成較細緻的小分子，不僅好消化，還能培養寶寶腸胃道耐受性，養成對蛋白質的適應能力，有助於調整寶寶體質。

陳醫師呼籲，為了讓寶寶健健康康地長大，家長應趁早為寶寶打下良好的健康基礎，為未來的健康生活做好準備！

**寶寶若有潛在過敏風險，有過敏家族史，建議尋求兒科醫師飲食建議**

關鍵字部分水解配方過敏母乳陳振寬
鄉民拱評論白狼　館長怒：我市長？國際酒店進駐台灣　年底登台北旅展

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan