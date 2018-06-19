胎盤入機能飲　女人青春不再有尾巴

造成皮膚老化的原因有很多，包括肌膚油脂分泌量和含水量變少，經常熬夜、睡眠不足、少運動等生活習慣不佳，長時間曝曬在陽光下、未做好防曬措施，使用不當的保養品傷害皮膚，及情緒不佳導致氣血不順暢等。深耕推廣台灣自然醫學多年的黃鼎殷醫師指出，想要改善老化、保持年輕活力必須從三大面向著手，包括補充足夠荷爾蒙、玻尿酸和提升抗氧化能力，皮膚的光滑明亮度與身體內在機能息息相關，好氣色和體力則互為表裡、相輔相成。

青春永駐是每個女人一生追求的夢想，歷經美麗璀璨的雙十年華，身體機能從25歲便開始逐漸老化，隨著年紀增長，歲月不免在臉上留下痕跡。輕熟女想留住青春與活力，熟女則想重拾青春，但如何才能延遲或改善老化現象，降低外在環境如紫外線、汙染，內在如壓力、荷爾蒙減少等造成的負面影響，唯有提早做好完善防護，才能由內而外留住青春美麗。

女性荷爾蒙的補充主要可以從黃豆攝取，如豆漿、豆腐、豆干等豆類製品，黃豆含有豐富的大豆異黃酮及維生素E，能適時補充蛋白質。此外，像是野生鹿胎盤，也是一種荷爾蒙的來源，不過產地與來源必須經過嚴格把關。

值得注意的是，當人體內自由基過多會造成火氣大，容易表現在皮膚乾皺衰老、睡眠品質差和體力不佳等現象。而抗氧化物質其實就是防禦自由基產生的重要成分，日常飲食中若能適時補充莓果、山竹、余甘子等強效抗氧化力的食物，皆有助讓體內的自由基減至最低。

現代女性生活忙碌，很難每日攝取到足夠抗氧化的食物成分，不妨選擇同時含有荷爾蒙、玻尿酸和抗氧化功效的保健飲品，促進年輕活力。要想延緩老化、擁有健康力，應避免身體產生慢性發炎。目前就有業者研發用喝的保養品，可以一次補充荷爾蒙、玻尿酸、抗氧化物，讓女人保養從體內的每一個細胞做起。黃鼎殷表示，體內累積自由基或毒素過多，瘀塞時就會對身體出現負面影響，女性日常應適時紓壓、睡眠充足並飲食均衡，讓身體達到平衡狀態，即使不上妝，肌膚也能日裡透紅，即使裸妝也能閃閃動人。