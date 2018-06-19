名家論壇》鈕則勳／連你生活的日常都搞不定的政府

首先，從「衛生紙之亂」中可發現，政府相關因應及處理似乎慢半拍，除了防範於未然的輿情監測不到位之外，搶購危機發生時，政府也無力澄清坊間不正確資訊的流竄，在消費者恐慌性地搶購衛生紙時，更沒看到政府祭出有效的澄清或安撫性訊息，有的只是不痛不癢、毫無溫度的論述，搶購當然是消費者唯一的路。而政府連消費者都沒顧到，遑論祭出防止有心商人囤貨或是其他民生物資隨之漲價的策略或宣示，坐實了「連衛生紙都讓你買不到的政府」之罵名。

民進黨執政後，讓人驚覺應該讓你無後顧之憂的生活日常，常常都會有出包的可能；從三月的「衛生紙之亂」民眾瘋狂搶購衛生紙，到日前突發奇想「水煮香蕉沾醬油」欲幫蕉農解決產銷問題的無厘頭似的操作，再到明年可能會推動的限用一次性塑膠吸管政策的上路，政府似乎一而再、再而三地挑戰民眾生活價值觀及認知的底線，同時亦不斷地侵蝕自己的治理權威。

在衛生紙之亂好不容易平息之後，香蕉產量過剩及價格暴跌的情況又讓政府一個頭、兩個大。或許是在蔡英文力挺北農總經理吳音寧後，農政相關單位也揣摩到了「上意」，接續火力臚列出了吳音寧及韓國瑜這兩任總經理在經營績效、農產價量及經費運用各面向的比較，想來打臉韓國瑜的這個操作耗費了太大的精力；也有可能是因為水果外銷至大陸等地不若馬政府順遂，且相關單位也想不到有效的方法來控制這問題，還大言不慚地說「專業農業戶年所得可達154萬元」，搞得小英在中常會上怒飆農委會官員，弄得賴揆只能拿著民間友人「水煮香蕉沾大蒜、醬油」的建議，呼籲大家多消費。

然賴揆的呼籲卻引發輿論譁然，營養師驚呼「可請院長先試試看水煮沾醬油」，網友質疑賴功德又在「講幹話」，並希望這道菜在雙十國宴上一定要推出等。對此政院發言人也不斷替賴揆解釋是民間友人提供的方法，也以很多水果未必是吃甜的、也有鹹的吃法，自己「回家也會去試一下」等相關論述來替賴清德緩頰。更甚者，同黨議員王世堅甚至在節目中試吃「水煮香蕉」時一派輕鬆、連皮大口咬下並形容像「剝皮辣椒」，並直呼「蠻好吃的」，硬是貫徹賴揆建議的新吃法；即便賴揆澄清沒有要吃皮，但網路上早已罵翻。此事不僅能清楚發現政府根本沒能力保障農民的生活日常外，更不斷在挑戰民眾的生活習慣及認知，著實凸顯了政府的顢頇與缺乏專業。

無獨有偶的，在蕉價崩跌事件仍未獲完全控制的當下，明年可能上路的限用一次性塑膠吸管政策，或許即將成為另一個不定時炸彈，畢竟政策及官員的論述又在挑戰消費者生活的日常；限用塑膠吸管勢必會影響手搖飲料店的生計與茶飲料要如何喝的現實，特別是對台灣引以為傲、全球知名的「珍珠奶茶」都會造成不小衝擊，而在話題的討論中，竟有環保署官員說「可以用湯匙喝」，又引發民眾痛批，全然一副「不食人間煙火」的神邏輯。針對此連蔡英文都跳下來質疑「珍奶不用吸管要用甚麼？」並要求官員發言要謹慎，期待能夠控制事態發展；可以預見的是，若是此政策明年真要上路，但在之前又沒有和民眾與消費者做細部溝通的話，「吸管之亂」勢必引發喧然大波，畢竟這樣的政策又是在挑戰民眾生活認知的底線，而這政府連你生活中一點點的小確幸都無法滿足的話，他對你的承諾又怎可能會落實？

從「衛生紙之亂」、「水煮香蕉」到可預期的「吸管之亂」，我們現今才驚覺民進黨政府竟然連你生活的日常都搞不定，那民眾又怎可能相信他會給你美好的生活，而更悲哀的是，政府若連民眾最基本的信任都無法獲取的話，治理的權威遲早蕩然無存。

●作者：鈕則勳／中國文化大學廣告系專任教授兼系主任

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