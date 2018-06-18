中華職棒／專訪王柏融　台灣四割男的打擊神髓

Lamigo桃猿隊拿下上半季冠軍，「大王」王柏融在封王戰敲出關鍵安打帶動攻勢，繼連日本媒體也相當關注，尤其是他很有機會今年球季後就挑戰旅外，甚至是美國、日本都有機會，「台灣四割男」也接受日本媒體《Daily Sports》專欄作家木村公一專訪，暢談自己的打擊哲學。

提到為何能夠連續2年都有4成打擊率？

王柏融說：「當初並沒有預設這樣的目標，只是想說在打擊時把最好表現拿出來，當然也有狀況好跟不好的時候，當狀況不好，就是盡量讓球棒可以打中球。」

木村公一也認為，王柏融之所以可以連續2年都有4成以上打擊率，其實是日積月累的經驗，加上25歲，打了職棒才4年的王柏融，心理素質之好，也讓他吃驚。