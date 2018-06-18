中華職棒／專訪王柏融　台灣四割男的打擊神髓

Lamigo桃猿隊拿下上半季冠軍，「大王」王柏融在封王戰敲出關鍵安打帶動攻勢，繼連日本媒體也相當關注，尤其是他很有機會今年球季後就挑戰旅外，甚至是美國、日本都有機會，「台灣四割男」也接受日本媒體《Daily Sports》專欄作家木村公一專訪，暢談自己的打擊哲學。
提到為何能夠連續2年都有4成打擊率？
王柏融說：「當初並沒有預設這樣的目標，只是想說在打擊時把最好表現拿出來，當然也有狀況好跟不好的時候，當狀況不好，就是盡量讓球棒可以打中球。」
木村公一也認為，王柏融之所以可以連續2年都有4成以上打擊率，其實是日積月累的經驗，加上25歲，打了職棒才4年的王柏融，心理素質之好，也讓他吃驚。
講坦白，王柏融自己也很驚訝連續2年有這樣的成績，不過有時候打得好，反而被接到，打得沒這樣強勁，反而成為安打，也是很難掌控。
被問到「打安打的訣竅？」王柏融露出有點困惑的表情，但還是馬上回答。
「應該是反應力跟適應能力夠強，反應力夠好就可以敲出安打，雖然變化球也會讓自己打擊姿勢被影響，但若還是可以敲出安打，就像是這樣的適應能力。」他說。
至於比賽前的準備，王柏融認為，「主要是對方先發投手會投什麼球，會用數據複習一下，台灣也有很詳細的紀錄，所以會先在腦中預想，加上之前對戰的球路，配球，今天是否會改變，還是沒有，都會在腦中思考，有時候在旁邊看也會重新思考。」
此外，提到之前對戰則本昂大，並且從他手中開轟，王柏融也認為不想太多，自然出手時對自己感覺最棒，可以掌握球路，自然揮棒就是最佳出手狀況。
中職現在只有4隊，王柏融要如何突破各隊封鎖，以及對戰次數多，如何保持手感很重要，更別說未來烤能要在日職出賽120場，他也會遇到更大的挑戰。
不過最後被問到，5年後、10年後想要成為怎樣的打者？
王柏融說：「數字不是我的目標，希望可以一整年都留下很棒成績的打者，棒球對我來說是一輩子都學不完的運動。」