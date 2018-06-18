NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈盧卡庫梅開二度 紅魔3分虐巴拿馬F奶主播端午曬辣照　逆天長腿吸睛凱擘大寬頻500M只要$799
中央社

盧卡庫包辦2球 比利時3比0大勝巴拿馬

中央社2018/06/19 01:08
中央社 運動 / NOWnews
中央社 運動 / NOWnews

（中央社記者龍柏安台北19日電）上半場屢攻不下的一肚子鳥氣，比利時在下半場一口氣爆發，靠著前鋒盧卡庫（Romelu Lukaku）包辦2球，加上梅丹斯（DriesMertens）的遠射，終場以3比0大勝巴拿馬。

世界排名第3的比利時，本屆世界盃陣容被譽為隊史最強的「黃金一代」，他們和突尼西亞、英格蘭與巴拿馬分在G組，比利時首役擊敗巴拿馬後，成為G組率先開胡的球隊。

賽前專家與博彩網站紛紛預測，比利時碰上隊史首度踢進世界盃會內賽的巴拿馬，將會是場屠殺秀，沒想到巴拿馬靠著堅實的後防線屢屢破壞對手進攻，加上門將裴尼多（Jaime Penedo）多次精彩撲救，半場打完雙方握手言和。

下半場開踢才短短2分鐘，梅丹斯在右邊禁區內一步撿到反彈球，毫不猶豫起腳破網；第69分鐘，德布勞內（Kevin de Bruyne）一次漂亮傳球，找到門前無人防守的盧卡庫，他用頭槌再次攻破對方球門。

連進2球的比利時殺紅了眼，第75分鐘哈札德（Eden Hazard）快速推進，並把球分給左路的盧卡庫，巴拿馬門將情急之下衝出來撲搶，盧卡庫左腳輕輕一挑，讓皮球完美越過守門員再次入門，比利時將領先擴大至3比0，幾可提前宣告比賽結束。

比利時今開局就展現猛烈攻勢，前12分鐘就有3次射門，包括2次射正，開賽6分鐘，前鋒卡拉斯柯（Yannick Carrasco）從左路跟進，接獲梅丹斯妙傳後在沒人看管情況下起腳，卻被對方門將擋了下來。

第7分鐘輪到梅丹斯在右邊嘗試攻門，可惜同樣無功而返，所幸悶了大半場的比利時，下半場火力全面噴發，讓他們輕鬆拿下分組預賽首勝。（編輯：徐崇哲）1070619

比利時下半場火力爆發 3比...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan