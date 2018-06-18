盧卡庫包辦2球 比利時3比0大勝巴拿馬

（中央社記者龍柏安台北19日電）上半場屢攻不下的一肚子鳥氣，比利時在下半場一口氣爆發，靠著前鋒盧卡庫（Romelu Lukaku）包辦2球，加上梅丹斯（DriesMertens）的遠射，終場以3比0大勝巴拿馬。

世界排名第3的比利時，本屆世界盃陣容被譽為隊史最強的「黃金一代」，他們和突尼西亞、英格蘭與巴拿馬分在G組，比利時首役擊敗巴拿馬後，成為G組率先開胡的球隊。

賽前專家與博彩網站紛紛預測，比利時碰上隊史首度踢進世界盃會內賽的巴拿馬，將會是場屠殺秀，沒想到巴拿馬靠著堅實的後防線屢屢破壞對手進攻，加上門將裴尼多（Jaime Penedo）多次精彩撲救，半場打完雙方握手言和。