世足／英隊長梅開二度絕殺　2:1氣走突尼西亞

眾所矚目的「三獅軍團」英格蘭，首戰對上突尼西亞，雖然英格蘭Harry Kane率先進球，但隨後突尼西亞把握罰球機會，扳平戰局，即使英格蘭全場攻勢不斷，卻多次錯失機會，終於在傷停補時獲得角球， Kane梅開二度頭槌攻下致勝分，幫助球隊2:1擊敗突尼西亞。

開賽沒多久，英格蘭就展開攻勢，上半場第11分鐘時英格蘭獲得角球機會，John Stones在隊友Ashley Young傳球下頭槌射門，但被對手門將擋下，但隊長Harry Kane立刻找到球的第2落點，在網前起腳抽射將球送進球門，幫助英格蘭以1:0領先。