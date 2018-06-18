世足／英隊長梅開二度絕殺　2:1氣走突尼西亞

眾所矚目的「三獅軍團」英格蘭，首戰對上突尼西亞，雖然英格蘭Harry Kane率先進球，但隨後突尼西亞把握罰球機會，扳平戰局，即使英格蘭全場攻勢不斷，卻多次錯失機會，終於在傷停補時獲得角球， Kane梅開二度頭槌攻下致勝分，幫助球隊2:1擊敗突尼西亞。
開賽沒多久，英格蘭就展開攻勢，上半場第11分鐘時英格蘭獲得角球機會，John Stones在隊友Ashley Young傳球下頭槌射門，但被對手門將擋下，但隊長Harry Kane立刻找到球的第2落點，在網前起腳抽射將球送進球門，幫助英格蘭以1:0領先。
但比賽第33分鐘，英格蘭球員Kyle Walker在禁區內出現致命犯規，不但領到一張黃牌，還送給對手12碼罰球機會，突尼西亞中場球員Ferjani Sassi順利破門，將比數追成1:1。
比賽進入下半場，雖然英格蘭得到多次進攻機會，卻缺乏臨門一腳，直到比賽進到傷停補時第90+1分鐘，Harry Kane把握角球機會再度建功，頭槌破網演出「梅開二度」，終場英格蘭以2:1擊敗突尼西亞，也續寫世界盃英格蘭對非洲隊伍不敗的紀錄。
此役英格蘭明顯主導攻勢，全場18次射門是突尼西亞的3倍，還有8次射正，角球則有7次。