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中央社

鋒線殺神兩度破網 英格蘭氣走突尼西亞

中央社2018/06/19 04:17
中央社 運動 / NOWnews
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（中央社俄羅斯伏爾加格勒18日綜合外電報導）英格蘭今天在世界盃足球賽靠著鋒線殺神凱恩下半場傷停補時的絕殺，以2比1力克G組對手突尼西亞，摘下勝利，凱恩包辦英格蘭的兩顆進球。

現代足球祖國英格蘭1966年以東道主身分奪下隊史唯一一座金盃，過去幾屆比賽表現常常雷聲大、雨點小，本屆亟欲重振雄風；來自北非的「迦太基雄鷹」突尼西亞第5度進入世足會內賽，1978年隊史首戰以3比1力克墨西哥，是首支在世足會內賽拿下勝利的非洲球隊。

英格蘭最新世界排名為第13名，僅略高於突尼西亞的第14名。在歐洲「紅魔」比利時3比0痛宰巴拿馬後，英格蘭也拿下本屆賽事首勝，兩隊於G組同以3分積分領先。

兩隊1998年在小組賽也同樣分在G組，英格蘭以2比0擊敗突尼西亞，今年英格蘭教頭邵斯蓋特（GarethSouthgate）當時第一次於世界盃登場，也是他在那屆賽事僅有一次的先發。

「三獅軍團」英格蘭開賽攻勢來得又猛又急，第2分鐘，林格爾德（Jesse LIngard）門前射門被突尼西亞守門員海森（Mouez Hassen ）的腳擋住，前6分鐘英格蘭兩度錯失得手大好機會。

第11分鐘，海森一手拍出史東斯（John Stones）強勁的頭槌球，但世界頂尖的英格蘭鋒線殺神凱恩（Harry Kane）隨即近距離右腳補進，攻下全場第一球。

突尼西亞被壓得喘不過氣來，第33分鐘卻獲得扳平機會，前鋒班尤塞夫（Fakhreddine Ben Youssef）在禁區內被英格蘭華克（Kyle Walker）犯規，華克吞黃牌，英格蘭被處以12碼極刑，突尼西亞中場大將薩西（Ferjani Sassi）射進球門左下角，以1-1逼平。

三獅軍團上半場12次攻門、5次射正，遠多於突尼西亞的4次、1次，控球時間也以59%比41%占上風，只因華克一次不必要的拉扯犯規，讓帳面比數呈現平手。

下半場英格蘭攻勢不如上半場凌厲，直到傷停補時才藉由凱恩頭球再度建功，以2比1氣走對手。（譯者：徐崇哲）1070619

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