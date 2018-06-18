研究：世足國家隊出戰 英國家暴會增加

（中央社倫敦18日綜合外電報導）英格蘭隊今天即將展開世足賽首戰，此時英國警方和活躍人士對家庭暴力發出了警訊，因為證據顯示，每當國家隊出賽，英國家暴案件就會激增。
全英各地的一些警隊加入了「對家暴舉紅牌」（Give Domestic Abuse the Red Card）運動，這個運動為家暴受害者提供協助。
英格蘭東北部克里夫蘭（Cleveland）警局警司索維（Anne─Marie Salwey）說：「我們不會容忍家暴，我們會採取行動，對付以身體和精神施暴來控制、脅迫或傷害自己家人的人。足球絕不能作為家暴的理由，否則就會吃紅牌。」
英國某些警隊表示，在英格蘭隊即將於世足賽出戰突尼西亞的情況下，將加派警力保護可能遭到家暴的人。
對於世足賽和家暴關係的最詳細研究發現，當國家隊輸球時，英格蘭東北部蘭開夏郡（Lancashire）的家暴事件會增加38%，贏球時增加26%。
女性救援組織（Women's Aid）執行長葛斯（KatieGhose）說：「家暴不會發生在文化真空狀態下。」
她說：「足球比賽的性別歧視態度、呼喊和行為，在在助長了一個環境，使女性受到貶抑和侮辱。」（譯者：張佑之）1070619