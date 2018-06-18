研究：世足國家隊出戰 英國家暴會增加

（中央社倫敦18日綜合外電報導）英格蘭隊今天即將展開世足賽首戰，此時英國警方和活躍人士對家庭暴力發出了警訊，因為證據顯示，每當國家隊出賽，英國家暴案件就會激增。

全英各地的一些警隊加入了「對家暴舉紅牌」（Give Domestic Abuse the Red Card）運動，這個運動為家暴受害者提供協助。

英格蘭東北部克里夫蘭（Cleveland）警局警司索維（Anne─Marie Salwey）說：「我們不會容忍家暴，我們會採取行動，對付以身體和精神施暴來控制、脅迫或傷害自己家人的人。足球絕不能作為家暴的理由，否則就會吃紅牌。」