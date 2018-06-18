特斯拉加州工廠再次失火 馬斯克稱內部破壞者盜取商業

根據該信，火災發生時，沒有人接近起火點，也沒有設備在該次火災中遭到嚴重破壞。他稱，雖然這有可能只是一場意外，但也建議員工留意是否有疏失或破壞的行為，希望員工「請警惕任何不符合我們公司最大利益的事情」，並以英特爾前執行長 Andy Grove 的名言提醒員工：「只有偏執狂才能生存下去」。

關於加州 Fremont 電動車工廠又再次發生火災一事，馬斯克 (Elon Musk) 週一早上發信給全體員工，解釋「車體生產線」週日晚上因為一場小火而被迫暫停生產數小時。此生產階段是在車身金屬片已經焊接在一起，但車體尚未上漆。

特斯拉發言人證實該封信，並補充「車體產線焊接區域的空氣過濾器發生陰燃，但數秒內就被熄滅了，沒有造成傷亡或設備重大破壞，而且也重新啟動生產了。」

根據外電先前報導，特斯拉的 Fremont 工廠自 2014 年以來至少發生過 4 起火災，其中一次在今年 4 月且因此關閉生產。

馬斯克另一封信則於週日晚上發出，聲稱他發現公司內部有一位破壞者。

馬斯克表示，此人對公司營運做出「相當廣泛且傷害性的破壞」，包括以假名進入後改變特斯拉製造運作系統 (Tesla Manufacturing Operating System) 的代碼並將大量敏感數據輸出給第三方團體。

根據馬斯克信上說法，此人的破壞行為到什麼程度尚不清楚，「本週將繼續調查他是單獨行動還是有同夥，甚至與外部組織合作，但確定的是他目前為止所做的行為相當糟糕，而破壞者聲稱其動機是因為沒有得到他想要的升遷，有鑑於他的所作所為，他沒獲得升遷是絕對正確的決定。」

馬斯克稱，「外界許多組織希望特斯拉公司死亡，包括華爾街的賣空者，因為他們已經虧了數十億美元，而且還持續虧錢。另外還有石油和天然氣公司，因為特斯拉研究先進的太陽能和電動車，可能破壞其利益。最後還有一些大型的汽油車或柴油車競爭對手，那些會瞎扯排放氣量的車廠，其作弊手法恐怕也不只在排氣量數據上動手腳。」

「我們接下來幾週的產量即將飆到每週 5000 輛，外部勢力有非常強烈的動機來阻止我們，請各位保持警惕。」

2016 年，在一場 SpaceX 火箭發射後爆炸的事件後，馬斯克和 SpaceX 營運長與總裁 Gwynne Shotwell 也開始調查是否有人為破壞的可能性。

來自不同部門的數名特斯拉員工證實有收到此信。