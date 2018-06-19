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為父圓夢！名巴西球迷爺爺病逝　兒捧「大力神杯」來觀賽

國際中心／綜合報導2018/06/19 08:17
▲ 2014 年巴西世界盃足球賽中，抱著金色仿製獎杯的老爺爺費爾南德斯（ Clovis Acosta Fernandes ），是巴西隊的忠實球迷。（圖／翻攝自梨視頻）
▲ 2014 年巴西世界盃足球賽中，抱著金色仿製獎杯的老爺爺費爾南德斯（ Clovis Acosta Fernandes ），是巴西隊的忠實球迷。（圖／翻攝自梨視頻）

還記得當年這位著名的巴西球迷老爺爺嗎？ 2014 年巴西世界盃足球賽中，看台區一名抱著金色仿製獎杯的老爺爺費爾南德斯（ Clovis Acosta Fernandes ）是巴西隊的忠實球迷，當時巴西隊慘敗給德國隊，費爾南德斯抱著金杯哭得哀傷，因此又有著「巴西最難過球迷」的封號。


▲巴西隊慘敗給德國隊，費爾南德斯抱著金杯哭得哀傷，因此又有「巴西最難過球迷」的封號。（圖／翻攝自梨視頻）

2014 年世界盃足球賽中，東道主巴西隊以 1:7 慘敗德國隊，費爾南德斯在看台區抱著金色的仿製獎杯淚流滿面，哭得十分傷心，這一幕被攝影機捕捉，瞬間打動了全世界，更讓費爾南德斯一夕成名。比賽結束後，費爾南德斯將手中的金杯送給身旁一名德國隊女球迷，並轉告女球迷「帶著它去決賽吧！我很難過，但這是屬於你們的，祝福你們」。


▲巴西隊慘敗給德國隊，費爾南德斯抱著金杯哭得哀傷，令許多人動容。（圖／翻攝自梨視頻）

不過，費爾南德斯其實已經長期和癌症抗戰 9 年， 2015 年 9 月時，他因病離開人世，無法到場參與這次的 2018 年俄羅斯世界盃足球賽，消息傳出讓全球球迷難過不已。


▲2015 年 9 月時，費爾南德斯因病離開人世，無法到場參與這次 2018 年俄羅斯世界盃足球賽。（圖／翻攝自梨視頻）

費爾南德斯的兩個兒子弗蘭克和古斯塔沃為替父親圓夢，頂著費爾南德斯當年戴的黑色帽子，手捧著金杯來到俄羅斯觀看世足賽，弗蘭克表示，「我們帶了父親的金盃和帽子來到現場，這也是我第 7 次看世界盃足球賽，和爸爸看的次數一樣多」，弟弟古斯塔沃則是第 4 次參與世界盃足球賽。

兄弟倆強調，「我們要讓這趟旅程繼續走下去，我認為巴西隊準備好了！」並希望在天堂的父親可以為巴西隊帶來好運。


▲費爾南德斯的兩個兒子弗蘭克和古斯塔沃為替父親圓夢，頂著費爾南德斯當年戴的黑色帽子，手捧著金杯來到俄羅斯觀看世足賽。（圖／翻攝自梨視頻）

關鍵字世界盃足球賽巴西球迷獎杯圓夢費爾南德斯
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