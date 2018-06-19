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台股盤前－端午變盤？2大因子影響資金走向 小心漲多

鉅亨網2018/06/19 08:12
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中美貿易大戰重啟，市場擔憂的「端午變盤」再度甚囂塵上，法人認為，美國升息速度快及美中貿易角力戰，對股市資金走向具影響性，漲多個股宜小心。

台股上周指數穩守 11000 點及月線，收在 11087.47 點，法人表示，外資連續兩日賣超台股，本周以來累積賣超金額雖擴大至 260 億元以上，但 6 月以來外資僅呈現賣超不到 20 億元，若再進一步相較年初外資的動向，目前應可視為買賣互見，除非再度出現外資大量持續賣超，才值得擔憂。

今天觀盤重點，一般預料，今年蘋果將推出 5.8 吋、6.5 吋 OLED 版，以及 6.1 吋 LCD 版等三款新機，蘋果新 iPhone 即將啟動拉貨，摩根士丹利、瑞士信貸、美林、花旗、元大投顧及「最準蘋果分析師」郭明錤等六大法人預測，iPhone 供應鏈受惠拉貨潮，第 3 季業績將顯著拉升，且新機價格、性能具吸引力，買氣有機會延燒到 2019 上半年。

郭明錤及美林證券估，新款 iPhone 拉動 iPhone 出貨自下季起一路成長到明年上半年，屆時由低價 LCD 版 iPhone 接力扮演推升動能，相關供應鏈包括鴻海、和碩、GIS-KY、TPK-KY、頎邦、可成、鎧勝 - KY 等受惠最大，蘋概股表現值得關注。

此外，俄羅斯世界盃足球賽正如火如荼進行中，法人指出，雖然根據經驗，全球股市在過往世足賽期間多缺乏表現，但不能忽略的是，紡織、製鞋概念股受惠程度會隨賽程進展有所提升，且相較於多數電子股來說，衣鞋產業龍頭儒鴻與豐泰，股價表現落後，若得資金挹注，便有突破機會。

整體來說，由於波段漲多，外資等法人先獲利調節，加上美國聯準會升息，且又有端午節的節氣效應影響，近期指數自高點 11261 點拉回到月線與 11000 點附近作整理，目前上檔壓力在前波 11261 點壓力影響之下，指數將不易瞬間過關，預期第 3 季台股仍處盤整格局，由於美國升息影響資金由寬鬆走向中性，加上中美貿易戰又重啟，國際股市資金動能受影響，預期台股指數以 11000 為中間值波動。

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