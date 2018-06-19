鴻海22日股東會 8大焦點待郭台銘開講

郭台銘在致股東營運報告書中指出，全球經濟在美國稅改、歐洲及亞洲發達經濟體的成長，將穩定擴張。不過須留意通膨及升息速度的不確定性。此外，中國大陸經濟持續受到調結構的影響，IMF預期經濟增速將放緩。

鴻海將在22日召開股東會，預期鴻海股東們將踴躍出席，想要當面請教郭董，相信一如往常，郭董也會仔細回應股東們的提問與建議。

（中央社記者鍾榮峰台北19日電）鴻海22日股東會，包括美中互祭高關稅、在美投資進展、FII掛牌後續、半導體布局、鴻海減資、富士康下個30年等8大議題，待集團總裁郭台銘釋最新看法。

對於下半年全球整體景氣和鴻海營運展望，預期郭台銘將釋出最新看法。

2、美中互祭高關稅 貿易戰升溫

美中互祭高關稅、貿易戰加溫，外媒日前報導，鴻海集團曾檢視供應鏈，評估加徵關稅產生的影響，未來動向備受關注。

專家分析，美中角力背後關鍵在科技戰。鴻海集團在全球布局，在中國設有龐大生產基地，在美國威州也設立先進面板廠，全球生產據點和供應鏈網絡綿密，美中貿易爭端加溫，郭台銘對此最新看法，具有高度指標意義。

3、在美投資進展

鴻海集團預定在28日於美國威斯康辛州舉行先進面板廠動土典禮，屆時郭台銘預計親自出席，此外鴻海集團把北美總部設於威州的密爾瓦基市中心。未來集團是否鎖定美國其他中西部和五大湖區製造業重鎮州擴大投資，也將是股東關注焦點。

4、工業富聯FII掛牌後續

鴻海旗下工業富聯（601138.SH）已於6月8日在上海A股掛牌，連續3個交易日漲停，截至今天開盤前，股價來到人民幣22.58元，掛牌後大漲64%，市值來到人民幣4447.2億元（約合新台幣2.09兆元），超越鴻海市值。

未來工業富聯在中國製造2025計畫扮演的角色、以及鴻海集團旗下包括富連網或是其他事業體掛牌上市進度，也將成為鴻海股東會關注議題。

5、半導體布局藍圖

郭台銘日前接受中國大陸媒體專訪時表示，中國大陸可以做出自己的晶片和作業系統。他也指出，工業互聯網需要大量的晶片，鴻海集團一定會做半導體。鴻海集團設立了半導體事業部，有上百人的團隊，主攻半導體設計到製造。

未來鴻海集團在半導體布局藍圖、以及在中國製造2025計畫所扮演的角色，外界高度關注。

6、深耕工業互聯網

郭台銘表示，今年起的未來3年，是鴻海集團走向大數據、人工智慧、工業互聯網的「工作年」。鴻海集團積極深耕工業互聯網，轉向以大數據為導向、人工智慧分析為驅動，以及機器人運作為基礎的工業互聯網平台企業。

未來鴻海集團在工業互聯網的布局規劃，也將成為股東關注焦點。

7、鴻海減資2成

鴻海22日股東會上，除了要承認盈餘分派案外，也要討論通過現金減資案。鴻海擬現金減資2成，每股退股東現金新台幣2元，加上盈餘分配現金股利2元，鴻海股東預計每股可拿回4元。

此次現金減資是鴻海上市後首次辦理現金減資。對於鴻海現金減資的看法、以及未來是否有意再次辦理，外界期待郭台銘在股東會上釋出最新看法。

8、富士康展望下一個30年

鴻海集團日前在中國大陸深圳舉辦實體經濟與數位經濟融合發展高峰論壇，慶祝富士康在深圳設廠30週年，展現旺盛企圖心。對於富士康下一個30年，郭台銘可望在股東會釋出更深入的看法。

郭台銘日前透露，富士康龍華園區將成為「微矽谷」，目前正在規劃建設，預計到2022年實現，正把深圳園區改造成一個研發平台園區，包含工業互聯網、智慧製造、人工智慧的研發平台。（編輯：黃國倫）1070619