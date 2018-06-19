盤前財經大事搶先讀2018年6月19日

鴻海 (2317-TW) 旗下子公司工業富聯 (FII)(601130-SH) 赴中國 A 股掛牌，毫無疑問是台股今年最重要的大事之一，其中以 36 天時間刷新中國新股 IPO 審核紀錄，被外界以光速形容；掛牌後卻也拉出短短 3 根漲停板就宣告蜜月行情結束，申核到掛牌都寫紀錄，而其背後的意義，就是傳統製造業已不是市場潮流。 閱讀全文...

鴻海股東會本周五登場 股民最想問郭董的五大問題

鴻海 (2317-TW) 年度盛事股東會，將在 6 月 22 日登場，股東面對鴻海艦隊持續開枝散葉，加上集團觸角越深越廣，也相當想要知道公司未來發展，因此包括 FII 掛牌結果、美國布局、蘋果新機進度、小金雞後續掛牌計畫，及鴻海是否會再減資，都是股民想要問鴻海董事長郭台銘的問題。閱讀全文...

特斯拉加州工廠再次失火 馬斯克稱內部破壞者盜取商業機密

《CNBC》週一 (18 日) 報導，特斯拉 (Tesla)(TSLA-US) 執行長兼董事長馬斯克 (Elon Musk) 發了兩封信給全體員工，一封說明工廠火災，另一封則指稱公司遭「嚴重破壞」。閱讀全文...

〈Q3 產業景氣展望〉塑化旺季到行情有撐 惟歲修定檢成影響數

第 3 季邁入傳統石化產業旺季，加上全球經濟景氣展望佳，且亞洲將有 13 家輕油裂解廠歲修，有利支撐石化產品行情。南亞 (1303-TW) 受惠電子材料進入旺季，第 3 季營收可望較第 2 季小幅成長，台化 (1326-TW) 也在旺季需求帶動下，營收預期將優於第 2 季，不過，台塑 (1301-TW) 與台塑化 (6505-TW) 看法相對保守，由於受到歲修與定檢等因素影響，開工率稍降，預期營收將與第 2 季持平或稍減。閱讀全文...

反擊川普！中國公布 659 項、500 億美元進口商品課稅清單

美國政府宣布對價值達 500 億美元的中國進口商品，施以懲罰性關稅，中方不甘示弱，也祭出同等規模措施，對 659 項、價值約 500 億美元的美國進口商品，加徵 25% 關稅。閱讀全文...