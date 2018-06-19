工研院研討會 聚焦半導體及顯示器發展趨勢

（中央社記者韋樞台北19日電）各產業均強化人工智慧應用，工研院認為，人工智慧應用中半導體占絕對重要地位，顯示器也有新發展。工研院將舉行研討會，聚焦下半年半導體及顯示器發展趨勢，為未來布局新藍圖。

工研院產業經濟與趨勢研究中心(IEK)表示，半導體業是電子業重要上游供應端，尤其近來各產業均視人工智慧為未來大趨勢而加強研發，半導體業在人工智慧領域中占絕對重要地位，應從國際趨勢和新興應用布局未來。

工研院IEK表示，工研院21日將針對「半導體及顯示器」，在台大醫院國際會議中心舉辦「2018下半年科技產業趨勢前瞻研討會」。其中半導體部分為「新時代趨勢引領半導體產業變革」，將從IC設計、IC製造、IC封測及IC應用等半導體產業發展趨勢及重要議題，探討台灣半導體產業現階段所面臨的挑戰與未來可布局的機會。