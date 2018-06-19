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中央社

工研院研討會 聚焦半導體及顯示器發展趨勢

中央社2018/06/19 08:18
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韋樞台北19日電）各產業均強化人工智慧應用，工研院認為，人工智慧應用中半導體占絕對重要地位，顯示器也有新發展。工研院將舉行研討會，聚焦下半年半導體及顯示器發展趨勢，為未來布局新藍圖。

工研院產業經濟與趨勢研究中心(IEK)表示，半導體業是電子業重要上游供應端，尤其近來各產業均視人工智慧為未來大趨勢而加強研發，半導體業在人工智慧領域中占絕對重要地位，應從國際趨勢和新興應用布局未來。

工研院IEK表示，工研院21日將針對「半導體及顯示器」，在台大醫院國際會議中心舉辦「2018下半年科技產業趨勢前瞻研討會」。其中半導體部分為「新時代趨勢引領半導體產業變革」，將從IC設計、IC製造、IC封測及IC應用等半導體產業發展趨勢及重要議題，探討台灣半導體產業現階段所面臨的挑戰與未來可布局的機會。

研討重點面向包括「從國際大展看AI晶片設計技術趨勢」、「從新興應用看半導體製造技術的變革新趨勢」、「從全球IC封測議題看封測版圖與技術趨勢」、「從智慧多元化看半導體應用機會」。

另外，顯示器的研討將聚焦「顯示器產業與次世代顯示技術Micro LED發展」。工研院IEK指出，下世代最有潛力的顯示技術就是「Micro LED」，因此研討會將從顯示器終端產品的發展趨勢談起，回顧上半年全球顯示器產業動向、國際大廠的布局，以及對供應鏈與廠商競合帶來的影響。

顯示器研討重點從「Micro LED」的技術實務面與專利布局策略面的角度切入。探討的面向包括「全球顯示器產業回顧與新興技術發展動向」、「智慧顯示終端應用趨勢發展分析」、「Micro LED微型顯示器之驅動技術與應用」、「從專利布局看Micro LED全球賽局」等。（編輯：黃國倫）1070619

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