川蒲會可望今夏登場 傳擬辦在維也納

川普15日告訴記者，他可能在今夏與蒲亭見面。月初參加在魁北克的七大工業國集團（G7）峰會時，川普提議重新接納俄羅斯，在會議中遭到其他領導人反對。

路透社引述消息人士報導，川蒲會可能會在7月11日到12日在布魯塞爾舉行的北大西洋公約組織（NATO）峰會前登場，接著川普預計將參加北約峰會。川普此行也預計將訪問倫敦，與英國首相梅伊（Theresa May）會談。

（中央社華盛頓18日綜合外電報導）兩名熟知討論細節的消息人士今天說，美國總統川普與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）可能舉行峰會，奧地利首都維也納是考量的舉辦地點。

俄羅斯因為兼併克里米亞而於2014年遭暫時逐出八大工業國集團（G8）。

川普15日說：「我覺得接納比逐出俄羅斯好，因為跟北韓與其他人一樣，與他們交好比交惡好。」

川普曾說想跟俄羅斯建立良好關係，他上一次與蒲亭見面，是去年11月在越南的亞太經濟合作會議（APEC）場邊。

川普的國防部長馬提斯（Jim Mattis）上週演說時批評俄羅斯，他說：「蒲亭試圖破壞北約，目的在削弱西方民主模式的吸引力，試圖重挫美國的道德權威。」（譯者：張曉雯/核稿：鄭詩韻）1070619